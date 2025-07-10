Stock to Buy: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच निवेशकों के पास कमाई का बड़ा मौका आया है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने आज एक ऐसे कंपनी के शेयर पर दांव लगाया है जिसमें 23 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आने वाली है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड (Tips Music Ltd). जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है।

ब्रोकरेज ने कहा कि यह भारत में अग्रणी म्यूजिक लेबलों में से एक है (टॉप 5) और इसने भारत के साथ-साथ ग्लोबल स्तर पर अपने कैटलॉग (1990 और 2000 के दशक के हिट) डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार करके वित्त वर्ष 21-25 में 36% से अधिक की उद्योग-वृद्धि हासिल की है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करना जारी रखेगी, जिसमें मुख्य रूप से वार्नर म्यूजिक के साथ अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डील का विस्तार और नई सामग्री अधिग्रहण पर अपने राजस्व का 25-30% निवेश करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

Tips Music Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 800 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने 647 CMP से 23.6% ऊपर जाएगा।

Tips Music Share Price

सुबह 11:10 बजे तक बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.53% या 3.40 रुपये टूटकर 642.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.63% या 4.05 रुपये की तेजी के साथ 642.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tips Music Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा था।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 137 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4757 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।