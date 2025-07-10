Smartworks Coworking IPO GMP: स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेज लिमिटेड (SCSL) का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इसे 14 जुलाई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस आईपीओ का साइज ₹582.56 है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 1.09 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹445 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 0.34 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹137.56 करोड़ जुटाना चाहती है।

advertisement

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹387-₹407 रखा है और 36 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹13,932 का निवेश करना होगा। चलिए जानते हैं कि निवेशकों को इस ऑफर को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं और कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम?

इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें या नहीं?

इस इश्यू को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज की राय मिली-जुली रही है। SBI सिक्योरिटीज ने इसे महंगे वैल्यूएशन और लगातार घाटे वाले बिजनेस मॉडल के चलते 'Avoid' करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि स्मार्टवर्क्स का नेट घाटा अभी भी भारी डिप्रिसिएशन की वजह से बना हुआ है। बेहतर वैल्यूएशन और मुनाफे वाली कंपनियों जैसे Awfis स्पेस सॉल्यूशंस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके उलट, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने इसे “लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब” करने लायक बताया है। उन्होंने कंपनी की लागत-कुशल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल, मजबूत क्लाइंट बेस और 89% की ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी दर को मजबूती के संकेत माना है।

आईपीओ के प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर, कंपनी का वैल्यूएशन लगभग ₹4,645 करोड़ होगा, और यह P/S अनुपात 3.3 और EV/Ebitda अनुपात 9.7 पर ट्रेड करेगा। प्रमोटर हिस्सेदारी आईपीओ के बाद 65.19% से घटकर 58.25% रह जाएगी।

Smartworks Coworking IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 9:35 बजे तक ₹32 था। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 7.86% के प्रीमियम के साथ ₹439 रुपये पर हो सकती है।

स्मार्टवर्क्स भारत की सबसे बड़ी मैनेज्ड कैंपस ऑपरेटर है, जिसकी उपस्थिति 50 केंद्रों और 8.9 मिलियन वर्ग फुट के लीज पोर्टफोलियो तक फैली है। कंपनी का फोकस मिड-टू-लार्ज एंटरप्राइजेस पर है, जिससे लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन और स्थिर राजस्व सुनिश्चित होता है।

आईपीओ के लिए JM फाइनेंशियल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IIFL कैपिटल सर्विसेज और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। लिस्टिंग की तारीख 17 जुलाई निर्धारित की गई है, और शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगे।