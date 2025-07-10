Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत डायनेमिक्स (Bharat Dynamics Ltd (BDL)) के शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 1.5% बढ़कर ₹1,998 पर पहुंच गए। यह उछाल तब आया जब ब्रोकरेज हाउस Motilal Oswal ने इस कंपनी पर अपने कवरेज को शुरू किया। कंपनी के पास वर्तमान में ₹22,700 करोड़ की ऑर्डर बुक और ₹50,000 करोड़ की संभावित डील पाइपलाइन है।

हालांकि, रूस और इजराइल से जरूरी आयात में बाधाओं के चलते BDL की राजस्व वृद्धि पर असर पड़ा है। Motilal Oswal का मानना है कि ये आपूर्ति श्रृंखला समस्याएं अब सुलझ रही हैं और कंपनी जल्द ही राजस्व वृद्धि की पटरी पर लौट सकती है।

Motilal Oswal को FY25-28 के दौरान BDL की राजस्व वृद्धि में 35% CAGR और EBITDA के 64% और PAT वृद्धि 51% के ग्रोथ होने का अनुमान है।

BDL का शेयर इस समय FY26/FY27/FY28 के अनुमानित मुनाफे पर 70x/52x/38x के मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहा है।

BDL Share Price Target

ब्रोकरेज ने इसे ₹1,900 के टारगेट प्राइस और 'न्यूट्रल' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हमें BDL का बिजनेस मॉडल पसंद है, खासकर इसका स्केलेबिलिटी और मजबूत ऑर्डर बुक। हालांकि वर्तमान वैल्यूएशन को देखते हुए, हम इसमें निवेश के लिए बेहतर कीमतों का इंतजार करेंगे।

BDL भारतीय सशस्त्र बलों और भारत सरकार को मिसाइलें और अन्य रक्षा उपकरण सप्लाई करती है। गुरुवार को BSE पर इसके 0.35 लाख शेयरों का ₹6.84 करोड़ का कारोबार हुआ। कंपनी का मार्केट कैप ₹71,406 करोड़ पहुंच गया है।

तकनीकी रूप से भी BDL का शेयर अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज (10 से 200 दिन) से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले दो साल में स्टॉक 260% और तीन साल में 444% चढ़ चुका है।

BDL Share Price

खबर लिखे जाने तक कंपनी का शेयर सुबह 11:29 बजे तक बीएसई पर 2.95% या 58.65 रुपये टूटकर 1926.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.93% या 58.20 रुपये गिरकर 1,927 रुपये पर कारोबार कर रहा था।