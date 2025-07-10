IREDA Share Price: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के शेयर 10 जुलाई को अपने जून तिमाही नतीजों से पहले 2% से अधिक बढ़कर ₹170 तक पहुंच गए। दोपहर 2:11 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.81% या 3 रुपये चढ़कर 168.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.75% या 2.90 रुपये गिरकर 168.81 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

हालांकि, इस साल अब तक इसमें करीब 23% की गिरावट आ चुकी है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:03 बजे तक कंपनी के 8,49,652 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

पीएसयू कंपनी ने हाल ही में अपने Q1 बिजनेस अपडेट की जानकारी शेयर की थी जिसमें पॉजिटिव संकेत मिले थे। अप्रैल से जून की अवधि में IREDA की लोन स्वीकृति 28.5% बढ़कर ₹11,740 करोड़ रही, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन 31.1% बढ़कर ₹6,981 करोड़ हो गया। कंपनी की कुल डेट बुक सालाना आधार पर 26.5% बढ़कर ₹80,000 करोड़ तक पहुंच गया।

FY26 Q1 रिजल्ट पर नजर

बाजार अब IREDA के पूरे वित्तीय नतीजों का इंतजार कर रहा है, जहां निवेशकों की नजर AUM में वृद्धि, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का स्वरूप और सबसे अहम, एसेट क्वालिटी पर रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की Gensol Engineering में ₹470 करोड़ की कुल एक्सपोजर है, जिसमें ₹254.9 करोड़ का टर्म लोन और ₹215.7 करोड़ की वर्किंग कैपिटल सुविधाएं शामिल हैं।

Gensol वर्तमान में दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही है और NCLT ने IREDA की याचिका स्वीकार कर ली है। बाजार अब यह देखना चाहेंगे कि Gensol को लेकर यह एक्सपोजर कंपनी की संपत्ति गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करता है, और क्या IREDA की डेट वृद्धि इस चुनौती के बावजूद कायम रहती है।

IREDA Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में सपाट रहा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछेल 3 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 15 प्रतिशत से अधिक टूटा है।