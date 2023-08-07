scorecardresearch
BT TV
Vijay Shekhar Sharma के फैसले से Paytm का शेयर बना रॉकेट !

Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2023 12:20 IST
PAYTM के फाउंडर & CEO विजय शेखर शर्मा

रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक PAYTM एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह काफी बड़ी है। दरअसल PAYTM के फाउंडर & CEO Vijay Shekhar Sharma कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं और उनके इस फैसले से PAYTM से चीन की विदाई होने जा रही है। जिसका गहरा असर भविष्य में कंपनी और स्टॉक पर होता नजर आएगा। आइये जानते हैं मामला क्या है?

विजय शेखर शर्मा कंपनी में अपनी हिस्‍सेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। पेटीएम ने शेयर बाजार को बताया कि विजय शेखर शर्मा ने अपनी 100 फीसदी स्‍वामित्‍व वाली ओवरसीज कंपनी रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी (Resilient Asset Management B.V.) के जरिए 10.3 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने का एग्रीमेंट किया है। इस अधिग्रहण के बाद पेटीएम में ANTFIN होल्डिंग की हिस्सेदारी घटकर 13.5 फीसदी रह जाएगी और Paytm में विजय शेखर शर्मा की हिस्‍सेदारी बढ़कर 19.42 फीसदी हो जाएगी। पेटीएम में ANTFIN सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं रहेगा। आपको बता दें कि एंटफिन चीनी कंपनी अलीबाबा की सहयोगी कंपनी है। इस डील की वैल्यू मौजूदा भाव के लिहाज से करीब 5,000 करोड़ रुपये है। नए ओपरशिप स्‍ट्रक्‍चर से पेटीएम को फायदा होने की उम्मीद है। अब ऐसे में सवाल है कि इस फैसले से स्टॉक पर क्या असर होगा?

पेटीएम में ANTFIN सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं रहेगा

इस सौदे पर विजय शेखर शर्मा ने कहा कि मुझे मेड इन इंडिया फाइनेंशियल इनोवेशन के सच्चे चैंपियन के रूप में पेटीएम के रोल और मोबाइल पेमेंट में क्रांति लाने और देश में फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को शामिल करने में योगदान देने में हमारी उपलब्धियों पर गर्व है। जैसा कि हमने इस ओपरशिप ट्रॉसफर का ऐलान किया है। मैं पिछले कई सालों में उनके अटूट समर्थन और साझेदारी के लिए ANTFIN  के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। 

आपको बत दें कि फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस यानि Paytm का अप्रैल-जून तिमाही में घाटा कम हुआ था। ऑपरेटिंग इनकम बढ़ने के चलते घाटे में गिरावट आई है। इसके साथ ही कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि ऑपरेटिंग इनकम 39.4% बढ़कर 2341 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। पिछले 6 महीने में स्टॉक में 44% की तेजी आई है। वहीं YTD को देखें तो 59% भाग चुका है स्टॉक। लेकिन विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी बढ़ाने की खबर से शेयर में करीब 7% की तेजी दर्ज की है।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि ऑपरेटिंग इनकम 39.4% बढ़कर 2341 करोड़ रुपये पर पहुंच गई

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 7, 2023