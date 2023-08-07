जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग जल्द

scorecardresearch
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (तत्कालीन आरएसआईएल) के इक्विटी शेयर जल्द ही सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2023 10:00 IST
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (लिमिटेड) के शेयर आज फोकस में रहेंगे। कंपनी की FTY23 वार्षिक रिपोर्ट में वार्षिक आम बैठक की तारीख (एजीएम) के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। आरआईएल ने अपने शेयरधारकों से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मुकेश अंबानी के कार्यकाल को 2029 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी मांगी है। इसके अलावा, इसने कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (तत्कालीन आरएसआईएल) के इक्विटी शेयर जल्द ही सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

शेयरधारकों को पोस्ट किए गए विशेष प्रस्ताव में, रिलायंस ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 19 अप्रैल, 2024 से प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। 

कंपनी ने रविवार को कहा कि यह स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि आरआईएल की टेलीकॉम शाखा जियो इन्फोकॉम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 5जी उपकरण खरीदने के लिए स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी (ईकेएन) से 2.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग का समझौता किया है। समूह ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट FY23 में कहा कि FY23 के दौरान, रिलायंस और उसकी सहायक कंपनी Jio Infocomm लिमिटेड (JIL) ने सिंडिकेटेड टर्म लोन सुविधाओं के माध्यम से $ 3 बिलियन के बराबर का समझौता किया। रिलायंस ने कहा कि इस लेनदेन को सभी भौगोलिक क्षेत्रों में वैश्विक ऋणदाताओं द्वारा प्राथमिक सिंडिकेशन बाजार में भारी मात्रा में सब्सक्राइब किया गया था, और कहा कि ऋण से प्राप्त आय का उपयोग दोनों कंपनियों की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, "आरजेआईएल ने अपनी पहली स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी (ईकेएन) द्वारा समर्थित $2.2 बिलियन की सुविधाओं के साथ समझौता किया है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर किसी निजी कॉर्पोरेट को सौदे के लिए ईकेएन द्वारा प्रदान किया गया अब तक का सबसे बड़ा कवर बन गया है।" इसका उपयोग JIL के पैन इंडिया  5G रोल आउट के संबंध में उपकरण और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
