Dividend Stock: शेयर बाजार के सबसे महंगे स्टॉक बनने की रेस में प्रबल दावेदारी पेश करने वाली कंपनी एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स (EL CID Investments Ltd) ने आज बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने आज डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी दी है।

इससे पहले कंपनी ने अपने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ-साथ 250% के डिविडेंड की घोषणा की थी। खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर 1% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

EL CID Investments Dividend

कंपनी ने अपने 28 मई की फाइलिंग में बताया था कि वह 250% का फाइनल डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देगी।

EL CID Investments Dividend Record Date

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार 23 जुलाई 2025 है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में इस दिन तक शेयर रहते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

EL CID Investments Dividend History

बीएसई के डेटा के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 और सितंबर 2023 में भी 25-25 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2022, सितंबर 2021 और सितंबर 2020 में 15-15 रुपये का डिविडेंड दिया था।

EL CID Investments Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:41 बजे तक बीएसई पर 1.17% या 1659.85 रुपये टूटकर 140100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

EL CID Investments Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

1 साल में 3968738% का रिटर्न

सालाना आधरा पर देखें तो शेयर ने पिछले 1 साल में 3968738 प्रतिशत का रिटर्न, पिछले 2 साल में 4364385 प्रतिशत का रिटर्न, पिछले 3 साल में 6064835 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले 5 साल में 1541154 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।