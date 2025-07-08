Adani Stock: अडाणी ग्रुप की पावर कंपनी, अडाणी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) का शेयर आज मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन आज शुरुआती कारोबार में शेयर में तेजी देखने को मिल रही थी।

इस तेजी के पीछे दो बड़े कारण थे। स्टॉक शुरुआती ट्रेड में 3% उछलकर ₹615 तक पहुंच गया, जबकि पिछला बंद भाव ₹596.70 था। इस तेजी की मुख्य वजह Vidarbha Industries Power Ltd. (VIPL) की 100% अधिग्रहण डील का पूरा होना है, जिसकी कुल कीमत ₹4,000 करोड़ रही।

VIPL महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बुटीबोरी में 2×300 मेगावॉट की घरेलू कोयला-आधारित बिजली परियोजना है। यह कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में थी। 18 जून 2025 को NCLT, मुंबई बेंच ने Adani Power की रेजोल्यूशन योजना को मंजूरी दी थी, जो 7 जुलाई को पूरी तरह लागू हो गई।

इस अधिग्रहण से कंपनी की उत्पादन क्षमता और परिचालन दायरा दोनों में मजबूती आई है। Jefferies का मानना है कि Adani Power के पास मजबूत बैलेंस शीट है और इसकी क्षमता विस्तार योजना मजबूत स्थिति में है। बांग्लादेश से बिजली बिक्री की हालिया प्राप्तियों ने भी निवेशकों की चिंताओं को कम किया है।

ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक के लिए एक साल में ₹690 तक का टारगेट प्राइस रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 18% ऊपर है।

हालांकि, Adani Power का Q4 नेट प्रॉफिट 5% घटकर ₹2,599.23 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 में ₹2,737.24 करोड़ था। लेकिन रेवेन्यू 6.54% बढ़कर ₹14,237 करोड़ हो गया, जबकि कुल आय 4.7% बढ़कर ₹14,535 करोड़ रही।

आज के सत्र में कंपनी का मार्केट कैप ₹2.30 लाख करोड़ तक पहुंच गया। BSE पर 4.35 लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई, जिसका कुल टर्नओवर ₹29.13 करोड़ रहा।

Adani Power Share Price

खबर लिखे जानें तक सुबह 11:40 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.45% या 2.70 रुपये गिरकर 594 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.36% या 2.15 रुपये टूटकर 595 रुपये पर कारोबार कर रहा था।