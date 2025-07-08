OMCs Stocks: विदेशी ब्रोकरेज हाउस Nomura India ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) BPCL, HPCL और IOC के शेयर प्राइस टारगेट को बढ़ाया है। इस दौरान ब्रोकरेज ने BPCL को ‘सबसे पसंदीदा’ शेयर बताया है, जबकि ब्रोकरेज ने IOC को कम प्राथमिकता दी है। ब्रोकरेज ने BPCL का टारगेट ₹360 से बढ़ाकर ₹435, HPCL का ₹435 से ₹540 और IOC का ₹150 से ₹160 किया है।

Nomura ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में पेट्रोल और डीजल के लिए मार्केटिंग मार्जिन करीब ₹10.30 प्रति लीटर रहा, जो पिछले पांच वर्षों के औसत ₹3/लीटर से कहीं अधिक है। सरकार द्वारा अप्रैल में ₹2/लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद यह मुनाफा बना रहा।

ब्रोकरेज का मानना है कि ईरान-इजराइल संघर्ष में सीजफायर के बाद कच्चे तेल के बाजार में अस्थिरता कम हुई है। ऐसे में सरकार ओएमसी के मार्जिन को फिर से संतुलित कर सकती है - या तो ड्यूटी बढ़ाकर या फिर खुदरा कीमतों में कटौती कर, या दोनों का को अपनाकर।

भविष्य को लेकर Nomura का अनुमान है कि FY26 से FY28 तक पेट्रोल-डीजल पर ₹6/लीटर का औसत मार्जिन बना रहेगा, जो मजबूत स्तर है। उच्च मार्जिन से रिफाइनिंग और पेटकेम विस्तार में हो रहे बड़े पूंजी निवेशों को भी मदद मिल सकती है।

BPCL की बात करें तो इसके रिफाइनरी यूटिलाइजेशन 106% और डिस्टिलेट यील्ड 84% के एवरेज के साथ HPCL और IOC से काफी ऊपर है। BPCL का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) भी लगातार सबसे ऊपर रहा है। वर्तमान में यह शेयर अपने औसत P/B रेशियो से 15% छूट पर ट्रेड हो रहा है।

HPCL की कीमत बीते चार महीनों में 49% चढ़ी है, जो BPCL (40%) और IOC (30%) से अधिक है। Nomura के अनुसार, HPCL की मार्केटिंग पर निर्भरता अधिक है, जिससे वह मार्जिन में गिरावट की स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है।

IOC की वैल्यूएशन को आकर्षक बताते हुए ब्रोकरेज ने इसके 17 MTPA रिफाइनरी विस्तार की ओर भी ध्यान दिलाया, लेकिन वर्तमान पेटकेम डाउनसाइकिल को देखते हुए इसके तत्काल लाभ की संभावना को कम आंका।