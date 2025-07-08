Gold, Silver Price Today: मुंबई, दिल्ली, पटना, जयपुर समेत अन्य शहरों में क्या है सोने का ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : सोने की रिटेल और वायदा कारोबार में जहां गोल्ड की कीमत गिरकर ट्रेड कर रही है वहीं चांदी का फ्यूचर ट्रेड मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:17 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.17% या 165 रुपये गिरकर 97105 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.05% या 54 रुपये गिरकर 108375 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9720 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8898 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक के वेबसाइट के मुताबिक