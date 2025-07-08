सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, Golden Visa के एलान से भारतीयों में मची होड़
अब दुबई जाना बेहद आसान हो गया है। UAE ने Golden Visa के सिस्टम में बदलाव किया है। नए सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स वायरल हो रहे हैं।
अगर आपका सपना भी दुबई (Dubai) में रहने और काम करने का है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। UAE ने अब अपने Golden Visa सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब भारी-भरकम प्रॉपर्टी निवेश की जरूरत नहीं है। बस एक तय फीस देकर भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक इस लॉन्ग-टर्म वीजा को पा सकते हैं।
अब तक अगर कोई भारत से UAE में लंबी अवधि के लिए रहना चाहता था तो उसे कम से कम AED 2 मिलियन यानी करीब ₹4.66 करोड़ का निवेश प्रॉपर्टी में करना होता था। लेकिन अब नया सिस्टम कहीं ज्यादा आसान है।
क्या है गोल्डन वीजा का नया सिस्टम
अब नया नियम कहता है कि भारतीय या बांग्लादेशी नागरिक केवल AED 1,00,000 यानी करीब ₹23.3 लाख की फीस देकर नॉमिनेशन-बेस्ड Golden Visa ले सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बिजनेस निवेश की जरूरत नहीं होगी।
इस नई योजना का पायलट प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश में शुरू किया गया है। भारत में इसका संचालन कर रही है Rayad Group, जो UAE की एक कंसल्टेंसी कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर Rayad Kamal Ayub ने इसे भारतीयों के लिए “Golden Opportunity” बताया है।
जानकारों के मुताबिक इस स्कीम के शुरू होने के पहले 3 महीनों में करीब 5,000 भारतीय आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को चुना जाएगा उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा और वे सीधे आवेदन कर सकेंगे।
सोशल मीडिया पर छाया मीम्स का तूफान
गोल्डन वीजा की खबर के बाद सोशल मीडिया खासकर X (Twitter) पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, “Patriotism leaving my body as soon as I read Dubai is offering Golden Visa for ₹23L।”
एक और यूजर ने मजाक में कहा कि मैं तो बैंक पहुंच चुका हूं!
एक और पोस्ट में लिखा गया कि ₹23 लाख में Dubai Golden Visa और बाकी बचे ₹77 लाख में स्पोर्ट्स कार खरीद लो।