अगर आपका सपना भी दुबई (Dubai) में रहने और काम करने का है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। UAE ने अब अपने Golden Visa सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब भारी-भरकम प्रॉपर्टी निवेश की जरूरत नहीं है। बस एक तय फीस देकर भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक इस लॉन्ग-टर्म वीजा को पा सकते हैं।

advertisement

अब तक अगर कोई भारत से UAE में लंबी अवधि के लिए रहना चाहता था तो उसे कम से कम AED 2 मिलियन यानी करीब ₹4.66 करोड़ का निवेश प्रॉपर्टी में करना होता था। लेकिन अब नया सिस्टम कहीं ज्यादा आसान है।

क्या है गोल्डन वीजा का नया सिस्टम

अब नया नियम कहता है कि भारतीय या बांग्लादेशी नागरिक केवल AED 1,00,000 यानी करीब ₹23.3 लाख की फीस देकर नॉमिनेशन-बेस्ड Golden Visa ले सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बिजनेस निवेश की जरूरत नहीं होगी।

इस नई योजना का पायलट प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश में शुरू किया गया है। भारत में इसका संचालन कर रही है Rayad Group, जो UAE की एक कंसल्टेंसी कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर Rayad Kamal Ayub ने इसे भारतीयों के लिए “Golden Opportunity” बताया है।

जानकारों के मुताबिक इस स्कीम के शुरू होने के पहले 3 महीनों में करीब 5,000 भारतीय आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को चुना जाएगा उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा और वे सीधे आवेदन कर सकेंगे।

People who opted for Golden Visa of Dubai in 23 lakhs. pic.twitter.com/R8PZq73JJD — Godman Chikna (@Madan_Chikna) July 7, 2025

Dubai offering golden visa to settle in Dubai for 23 lakhs

Dubai to wealthy Indians : pic.twitter.com/ETYqrb5noC — SwatKat💃 (@swatic12) July 7, 2025

सोशल मीडिया पर छाया मीम्स का तूफान

Exodus from India to Dubai according to Twitter after new Golden visa rules announced. pic.twitter.com/Sy2SxdUzRH — Dr. Rahul Baxi (@baxirahul) July 7, 2025

गोल्डन वीजा की खबर के बाद सोशल मीडिया खासकर X (Twitter) पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, “Patriotism leaving my body as soon as I read Dubai is offering Golden Visa for ₹23L।”

UAE is distributing 10 year golden visas to Indians for just ₹23 lakhs??? pic.twitter.com/ROW4jMryeJ — Arjun* (@mxtaverse) July 7, 2025

एक और यूजर ने मजाक में कहा कि मैं तो बैंक पहुंच चुका हूं!

UAE is offering a Golden Visa in just 23 Lakhs. People think it might lead to an exodus. lol.



Once I was there at Camelias in Gurgaon, society with 42 crore a piece flats, only about 20% of the houses were lit-up, others were empty. Rich people from Delhi buy those flats, but… advertisement July 7, 2025

एक और पोस्ट में लिखा गया कि ₹23 लाख में Dubai Golden Visa और बाकी बचे ₹77 लाख में स्पोर्ट्स कार खरीद लो।

