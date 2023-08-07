आज किन शेयरों पर होगी नजर, क्या हैं बाज़ार के ट्रिगर

आज कई अहम कंपनियों के नतीजों का ऐलान होगा। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आज आएंगे उनमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट, पीबी फिनटेक, टाटा केमिकल्स, ग्लैंड फार्मा, द रैमको सीमेंट्स, ग्लैंड फार्मा, बायर क्रॉपसाइंस, इमामी, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स, पॉली मेडिक्योर, मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर और एरिस लाइफसाइंसेज शामिल हैं।

यथार्थ हॉस्पिटल की आईपीओ लिस्टिंग आज

यथार्थ अस्पताल और ट्रॉमा केयर सर्विसेज के शेयर सोमवार को दलाल स्ट्रीट में अपनी यात्रा की शुरूआत करेंगे। मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल श्रृंखला ने 26-28 जुलाई के बीच 285-300 रुपये की रेंज में अपने शेयर बेचकर अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी बिक्री से लगभग 687 करोड़ रुपये जुटाए। ग्रे मार्केट में स्टॉक 70-75 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर चल रहा था।

F&O बैन में स्टॉक

आज F&O में जो स्टॉक्स बैन हैं उनमें चार स्टॉक हैं। ये चार स्टॉक हैं- इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी), हिंदुस्तान कॉपर और पीरामल एंटरप्राइजेज- को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा सोमवार, 7 अगस्त के लिए एफएंडओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है।

एफपीआई ने 556 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई शुक्रवार को 556.32 करोड़ रुपये के घरेलू शेयरों के शुद्ध विक्रेता बने। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 366.61 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह में 2,034 करोड़ रुपये की भारतीय इक्विटी बेच दी है।