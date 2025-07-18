scorecardresearch
रामदेव बाबा की कंपनी के शेयर पर रखें नजर, कंपनी देगी फ्री में शेयर; चेक करें रिकॉर्ड डेट

रामदेव बाबा की कंपनी के शेयर पर रखें नजर, कंपनी देगी फ्री में शेयर; चेक करें रिकॉर्ड डेट

Patanjali Share: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बोनस शेयर का एलान किया है। इस एलान के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।

New Delhi, Jul 18, 2025 12:24 IST

शेयर बाजार में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड फिर फोकस में है। कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का एलान किया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आ गई। शुक्रवार के सत्र में कंपनी के शेयर ₹1,904 पर खुले और थोड़ी देर में 1,952 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दोपहर 12.13 बजे कंपनी के शेयर 1.22 फीसदी की तेजी के साथ ₹1,932.60 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी कितना दे रही बोनस शेयर (Patanjali Bonus Share)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी शेयरधारकों को 2:1 रेश्यो से बोनस शेयर देगी। इसका मतलब है कि निवेशकों को 2 शेयर पर 1 शेयर फ्री मिलेगा। यानी जिन निवेशक के पास 100 शेयर उन्हें 200 नए शेयर फ्री में मिलेंगे। बता दें कि कंपनी ने यह कदम शेयरधारकों को रिवॉर्ड देने के साथ-साथ शेयर की लिक्विडिटी (Liquidity) बढ़ाने के इरादे से उठाया गया है। 

कब है रिकॉर्ड डेट? (Patanjali Bonus Share Record Date)

कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है। कंपनी जल्द ही रिकॉर्ड डेट का एलान करेगी। रिकॉर्ड डेट तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे उन्हें ही बोनस शेयर मिलेगा। कंपनी का कहना है कि बोनस शेयर अगले दो महीनों में पात्र शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे।

शेयर कैपिटल में होगी बढ़ोतरी

बोनस जारी होने के बाद कंपनी की कुल शेयर कैपिटल ₹145 करोड़ से बढ़कर ₹217.50 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट में अब पहले से कहीं ज्यादा पतंजलि फूड्स के शेयर मौजूद होंगे। इससे कंपनी की मार्केट में पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Patanjali Share Performance)

पिछले एक साल में पतंजलि फूड्स के शेयर ने लगभग 19% की तेजी दिखाई है। फिलहाल कंपनी का शेयर ₹1,862.35 पर ट्रेड कर रहा है, जो सितंबर 2024 के हाई ₹2,030 से थोड़ा नीचे है। वहीं इसका 52 हफ्तों का निचला स्तर ₹1,541 है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Patanjali Financial Performance)

मार्च 2025 तिमाही में पतंजलि फूड्स ने शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹358.53 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 74% ज्यादा है। पूरे साल में कंपनी का मुनाफा ₹1,301.34 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू ₹34,289.40 करोड़ तक पहुंच गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 18, 2025