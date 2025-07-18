Multibagger Stock: पर्सनल केयर सेगमेंट की मल्टीबैगर स्मॉल कैप कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Ltd.) के शेयरों में आज एक बार फिर से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 147 रुपये को टच किया है।

यह तेजी कंपनी द्वारा एक रणनीतिक निवेश के बाद आई है। दरअसल बीते 15 जुलाई को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स (GII) हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में रणनीतिक निवेश किया है जो GII द्वारा प्रबंधित एक हेल्थकेयर फोकस्ड निवेश वाहन है।

यह निवेश क्यूपिड लिमिटेड का मध्य पूर्वी बाजार में पहला रणनीतिक प्रवेश है। यह पहल कंपनी के लॉन्गटर्म दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो उच्च विकास क्षमता वाले ग्लोबल बाजारों में विविधता लाने और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए है।

इस खबर के बाद से ही स्टॉक में बीते 15 जुलाई से तेजी है और पिछले 1 हफ्तें शेयर 21 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है।

Cupid Share Price

सुबह 10:32 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 9.23% या 12.34 रुपये चढ़कर 146 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 8.87% या 11.85 रुपये चढ़कर 145.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:01 बजे तक कंपनी के 6,72,668 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

GII हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास सऊदी अरब स्थित एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक इक्विटी हिस्सेदारी है, GII एक अग्रणी निवेश फर्म है, जिसका AUM 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और इसकी उपस्थिति सऊदी अरब, यूएई, यूरोप, अमेरिका और भारत में है।

क्यूपिड लिमिटेड, भारत में हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अग्रणी उत्पादकों में से एक है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोडक्ट, डायग्नोस्टिक किट, सुगंध, बाल और शरीर के तेल, और अन्य FMCG प्रोडक्ट शामिल हैं।

6 महीने में 100% का रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 58 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 93 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 100 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 70 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 1007 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1164 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1269 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

