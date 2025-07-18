scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSE पर लिस्टिंग की तैयारी में Tiger Logistics, कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट; शेयर पर रखें नजर

NSE पर लिस्टिंग की तैयारी में Tiger Logistics, कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट; शेयर पर रखें नजर

Tiger Logistics के शेयर जल्द ही NSE पर लिस्ट होंगे। कंपनी ने लिस्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आइए, आर्टिकल में पूरी बात जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 11:09 IST
Tiger Logistics share price
Tiger Logistics share price

Tiger Logistics (India) Limited के शेयर फिर से फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने पिछले हफ्ते बताया कि वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। कंपनी ने लिस्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। शुक्रवार के सत्र में कंपनी के शेयर उतार-चढ़ाव के साथ 54 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने 17 जुलाई 2025 को BSE को यह जानकारी दी कि उसने NSE के मेन बोर्ड पर अपने शेयर लिस्ट कराने के लिए 16 जुलाई 2025 को आवेदन भेज दिया है। 

Tiger Logistics अभी तक केवल BSE (Bombay Stock Exchange) पर लिस्टेड है, लेकिन अब कंपनी NSE पर डायरेक्ट लिस्टिंग की तैयारी में है। अगर कंपनी को मंजूरी मिलती है तो इसका शेयर दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध होगा। इससे न सिर्फ इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी बल्कि कंपनी को ज्यादा बड़े और संस्थागत निवेशकों से भी ध्यान मिलेगा।

लिस्टिंग से क्या बदलेगा?

NSE पर डायरेक्ट लिस्टिंग कंपनी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा। यह कदम Tiger Logistics की बाजार में मौजूदगी बढ़ाने, शेयर की लिक्विडिटी सुधारने और ब्रांड की पहचान को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। कंपनी का मानना है कि NSE पर लिस्टिंग से शेयरधारकों का भरोसा और मजबूत होगा।

Tiger Logistics के शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 9 फीसदी तक गिर गए हैं। वहीं, 6 महनी में स्टॉक में 18 फीसदी की गिरावट आई है। एक साल में शेयर ने 53 फीसदी का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म यानी पांच साल में 1412 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 570.70 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 18, 2025