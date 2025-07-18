DJ Expo 2025: इंडियन डीजे एक्सपो 2025 अपने 10वें वर्ष का जश्न मनाते हुए 31 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक दशक से भारत के संगीत और मनोरंजन व्यवसाय के लिए एग्रीगेटर की भूमिका निभा रही इस वार्षिक प्रदर्शनी में 500 से ज्यादा अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शामिल होंगे, जो प्रो साउंड, प्रो लाइट, प्रो एवी, डीजे गियर, पब्लिक एड्रेस, एलईडी डिस्प्ले सॉल्यूशंस और स्पेशल इफेक्ट्स से संबंधित नवीनतम तकनीकों, उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

advertisement

डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस कहते हैं, "10वां डीजे एक्सपो अत्याधुनिक तकनीक और उत्पादों को सीधे अनुभव करने का एक बेजोड़ अवसर प्रदान करेगा। चाहे आप म्यूजिक प्रोडक्शन, इवेंट प्रोडक्शन या एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी मार्केटप्लेस में हों, यह आपके लिए एक ज़रूरी एक्सपो है। साउंड और लाइट रेंटल कंपनियों के लिए प्रो ऑडियो, पीए, लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित होगी, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां अपने स्थापित और प्रसिद्ध ब्रांडों की पेशकश करेंगी।"

मैनुअल डायस के मुताबिक एक्सपो का मुख्य उद्देश्य भारत में लघु एवं मध्यम उद्यमों का समर्थन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा है। हर साल की तरह, इस बार भी डीजे एक्सपो उद्योग जगत में नए और बड़े व्यावसायिक अवसरों और भविष्य में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगा। यह एक्सपो उद्योग जगत के पेशेवरों को रोमांचक नए उत्पादों, उन्नत एकीकरण विकल्पों और अभूतपूर्व वृद्धि की खोज करके अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही लाइव प्रदर्शनों, व्यावहारिक कार्यशालाओं और शीर्ष उद्योग पेशेवरों द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ पैनल का लाभ भी उठाता है।

DJ Expo 2025 का यह आयोजन न केवल तकनीकी प्रदर्शन का मंच है, बल्कि नेटवर्किंग, साझेदारी और इंडस्ट्री सहयोग का भी एक बेहतरीन अवसर है। यहां आने वाले इवेंट मैनेजर्स, AV टेक्नीशियंस, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और रिटेलर्स को एक ही स्थान पर देश-विदेश के ब्रांड्स से जुड़ने और भविष्य की साझेदारियों को मजबूत करने का मौका मिलेगा। यह एक्सपो उन युवाओं और उद्यमियों के लिए भी खास है जो इस तेज़ी से बढ़ते सेक्टर में कदम रखना चाहते हैं।