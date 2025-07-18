scorecardresearch
शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी 2% गिरा मुकेश अंबानी के कंपनी का शेयर, स्टॉक प्राइस 320 रुपये के करीब

Jio Financial Share: गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद Jio Financial ने पहले तिमाही नतीजे जारी किये थे। तिमाही नतीजे के बाद आज कंपनी के शेयर 2 फीसदी तक गिर गए हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 18, 2025 10:54 IST
Jio Financial Share
Jio Financial Share

Jio Financial Share Price: शुक्रवार के कारोबारी सत्र में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी जियो फाइनेंशियल के शेयर (Jio Financial Share) फोकस में है। गुरुवार को कंपनी ने चालू कारोबारी साल की पहली तिमाह नतीजे जारी किये थे। 

आज सुबह से जियो फाइनेंशियल के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में स्टॉक 313.75 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। सुबह 10.45 बजे कंपनी के शेयर 0.68 फीसदी ₹316 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कैसा रहा तिमाही नतीजा? (Jio Financial Q1 Result)

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में अच्छा मुनाफा कमाया है। कंपनी को इस तिमाही में ₹324.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल इसी समय ₹312.6 करोड़ था। यानी मुनाफे में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की कमाई भी काफी बढ़ी है। एक साल पहले कंपनी की कमाई ₹417.82 करोड़ थी, वहीं पहली तिमाही में यह ₹612.46 करोड़ हो गई, जो 46.58% ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 52% बढ़कर ₹264.06 करोड़ हो गई। तिमाही दर तिमाही तुलना करें तो मार्च 2025 के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी की कमाई 24% और मुनाफा 3% ज्यादा रहा।

Jio Financial शेयर की परफॉर्मेंस (Jio Financial Share Performance)

जियो फाइनेंशियल के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में शेयर ने 16 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, जनवरी 2025 से अभी तक में स्टॉक केवल 3.72 फीसदी की तेजी आई है। एक साल में शेयर ने 6 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, लिस्टिंग से लेकर अभी तक स्टॉक ने 47 फीसदी का रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट के अनुसार जियो फाइनेंशियल का मार्केट-कैप 2,00,568.68 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 18, 2025