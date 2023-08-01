Rekha Jhunjhunwala की हिस्सेदारी वाली कंपनी में निवेश का मौका

एक बार फिर IPO में निवेश के जरिए पैसा कमाने का आपके पास शानदार मौका आ रहा है। आपको बता दें कि भारत के Warren Buffett कहे जाने वाले दिवंगत निवेशक Rakesh Jhunjhunwala की भी इस कंपनी में हिस्सेदारी है। इस कंपनी का नाम है Concord Biotech Limited है। ये एक बायोफार्मा कंपनी है। जिसका IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त को ओपन हो रहा है। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानि IPO के जरिए कंपनी 1,551 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 4 से 8 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। 18 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे।

आपको बता दें कि दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पास इस कंपनी में 24.09% की हिस्सेदारी है। 2004 में रेखा और राकेश झुनझुनवाला ने कॉनकॉर्ड बायोटेक में निवेश किया था। दरअसल, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी Rare Enterprises के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी गई थी। पिछले साल उनके गुजरने के बाद पूरी हिस्सेदारी रेखा झुनझुनवाला के नाम ट्रांसफर हो गई थी। अगर आप भी इस IPO में पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो इससे जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं? रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 20 शेयरों के लिए अप्लाय करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड 705-741 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड 741 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14,820 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट, यानी 260 के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए 1,92,660 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे।

अब ये भी जान लेते हैं कि रिटेल निवेशकों के लिए कितना हिस्सा रिजर्व रखा गया है। कंपनी ने इस इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स यानि QIB के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानि NII के लिए रिजर्व है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी जान लेते हैं। भारत, अमेरिका समेत 70 से ज्यादा देशों में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी । कॉनकॉर्ड बायोटेक इंडिया बेस्ड R&D ड्रिवन बायोफार्मा कंपनी है। ये इम्यूनिटी और कैंसर समेत दूसरी बिमारियों से जुड़ी एक्टिव फार्मा इन्ग्रेडिएंट्स बनाती है। कंपनी भारत, अमेरिका, जपान समेत 70 से अधिक देशों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसमें 22 API और 43 फॉर्म्युलेशन प्रोडक्ट है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के IPO को निवेशकों की ओर से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।

