बीमा क्षेत्र में उतरेगी Jio Financial Services, तैयारी पूरी
जियो फाइनेंशियल ने जीवन और सामान्य बीमा कारोबार के लिए 1,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार की योजना बनाई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की अलग इकाई है। ऑयल-टू-टेलीकॉम प्रमुख ने अपने वित्तीय सेवा व्यवसाय को रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में अलग कर दिया था, जिसे बाद में 25 जुलाई से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम दिया गया था।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक Jio Financial Services (जेएफएस) बीमा लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और 2024 से बीमा सेवाएं देने की उम्मीद कर रही है। ईटी नाउ ने ट्वीट किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जल्द ही आईआरडीएआई से बीमा लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी, जिसमें कहा गया है कि रेग्युलेटर ऐसे मामलों में अंतिम मंजूरी के लिए 6-8 महीने लेता है। रिपोर्ट के मुताबिक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की योजना सामान्य और जीवन बीमा दोनों व्यवसायों में प्रवेश करने की है। ईटी नाउ के अनुसार, जियो फाइनेंशियल ने जीवन और सामान्य बीमा कारोबार के लिए 1,000 करोड़ रुपये के पूंजी आधार की योजना बनाई है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हाल ही में परिसंपत्ति प्रबंधन में प्रवेश के लिए ब्लैकरॉक के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया था। जिन शेयरधारकों के पास रिकॉर्ड तिथि पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे, उन्हें 1:1 के अनुपात में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलेंगे। अगले 2-3 महीनों में लिस्टिंग होने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने के बाद जेएफएस का शेयर मूल्य उम्मीद से कहीं अधिक 261.85 रुपये निर्धारित होने के बाद इसका मूल्य लगभग 20 बिलियन डॉलर आंका गया है।