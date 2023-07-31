scorecardresearch
BTTV EXCLUSIVE: 'लोग 30 मिनट में पैसा चाहते हैं': Raamdeo Agrawal

अग्रवाल ने कहा कि अगले 10 वर्षों में 3 ट्रिलियन डॉलर का भारतीय शेयर बाजार 9-10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होना चाहिए। अग्रवाल ने निवेशकों को बने रहने की सलाह देते हुए कहा, "क्या हमारे पास धैर्य है? बाजार पूरी तरह धैर्य पर निर्भर है।"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2023 16:59 IST
रामदेव अग्रवाल ने दिये कई मॉर्केट मंत्र
बाजार के दिग्गज Raamdeo Agrawal का मानना है कि रिटेल निवेशक बाजार से जल्दी पैसा बनाना चाहता है, जबकि बाज़ार में धैर्य की भी जरूरत होती है। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि "ऑप्शन वॉल्यूम को देखें, वायदा वॉल्यूम को देखें, लोग कल पैसा नहीं बनाना चाहते; वे अगले आधे घंटे में पैसा बनाना चाहते हैं। मैं उस स्कूल से नहीं आया हूं।" बिज़नेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ ज़राबी के साथ विशेष साक्षात्कार में, अग्रवाल ने कहा कि वह भारत को -10 ट्रिलियन शेयर बाजार के रूप में देखते हैं। बाजार के दिग्गज ने कहा कि टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस 2000 में छोटी कंपनियां थीं लेकिन अब बड़ी हो गई हैं। अग्रवाल ने कहा कि अगले 10 वर्षों में 3 ट्रिलियन डॉलर का भारतीय शेयर बाजार 9-10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होना चाहिए। अग्रवाल ने निवेशकों को बने रहने की सलाह देते हुए कहा, "क्या हमारे पास धैर्य है? बाजार पूरी तरह धैर्य पर निर्भर है।"

अग्रवाल ने कहा कि अगर कॉर्पोरेट आय निरंतर गति से बढ़ती रही तो घरेलू शेयर बाजार लंबी अवधि में 12-15 फीसदी का रिटर्न दे सकता है। उन्होंने कहा कि बाजार अनियमित है और कोई भी अल्पकालिक उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा अनुभव मुझे बताता है कि यदि कॉर्पोरेट आय 15% की दर से बढ़ रही है, तो कोई कारण नहीं है कि हम अंततः 15-17 प्रतिशत की वृद्धि न करें।

अग्रवाल ने निवेशकों को बाजार मे बने रहने की सलाह दी है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 31, 2023