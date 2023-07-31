8 रुपये से 403 रुपये, CG Power का रिटर्न देखकर हैरान रह जाएंगे आप ?

scorecardresearch
पिछले सत्र में सीजी पावर का शेयर 400 रुपये पर खुला। 19 जुलाई को बीएसई पर ये स्टॉक 424.95 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 7 सितंबर, 2022 को स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 212.30 रुपये पर पहुंच गया।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2023 12:44 IST
मल्टीबैगर स्टॉक CG Power And Industrial Solutions Limited के शेयरों ने पिछले तीन सालों में 4,822% का रिटर्न दिया है। भारी विद्युत उपकरण निर्माता बनाने वाली ये कंपनी 28 जुलाई, 2020 को 8.2 रुपये पर बंद हुई थी और 28 जुलाई, 2023 को बीएसई पर 403.65 रुपये पर बंद हुआ। तीन साल पहले सीजी पावर स्टॉक में निवेश की गई 1 लाख रुपये की राशि आज 49.22 लाख रुपये में बदल गई है। पिछले सत्र में सीजी पावर का शेयर 400 रुपये पर खुला। 19 जुलाई को बीएसई पर ये स्टॉक 424.95 रुपये के  उच्च स्तर पर पहुंच गया। 7 सितंबर, 2022 को स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 212.30 रुपये पर पहुंच गया। जून तिमाही के अंत में 24 म्यूचुअल फंडों के पास कंपनी के 6.80 करोड़ शेयर थे। पिछली तिमाही में 523 एफपीआई के पास इस कंपनी में 15.94% हिस्सेदारी थी।

जून 2023 तिमाही में, कंपनी ने उच्च आय के कारण अपने शुद्ध लाभ में 57% की वृद्धि के साथ 203.84 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 129.93 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। पहली तिमाही में कुल आय 15% बढ़कर 1,896.15 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की तिमाही में 1,651.95 करोड़ रुपये थी। हालांकि, पहली तिमाही में खर्च एक साल पहले के 1,485.29 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 1,633.59 करोड़ रुपये हो गया। सीजी पावर का पुराना नाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 31, 2023