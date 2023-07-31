इस सस्ते शेयर ने दिया एक महीने में 42% रिटर्न, समझिए क्यों आई तेजी?

बाजार के इस बुल रन में कुछ पेनी स्टॉक में भी तेजी देखी जा रही है। जिसमें से एक है SEPC Limited. सिर्फ एक महीने में इस स्टॉक में करीब 42% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं एक साल की बात करें तो स्टॉक 66% से ज्यादा भागा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हाल फिलहाल में SEPC के शेयर में तेजी क्यों है? भारत और गल्फ कॉपरेशन देशों से ऑर्डर आउटलुक में सुधार चलते इस स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि SEPC को पहले श्रीराम EPC के नाम से जाना जाता था। मार्क AB के जरिए नए फंड के निवेश से लिक्विडिटी और एग्जिक्यूशन में सुधार, शेयरों में तेजी की बड़ी वजह मानी जा रही है। मिड साइज EPC यानि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में SEPC ने लंबे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बाजार में खुद स्थापित किया है।

नए प्रमोटरों में मार्क AB ने कंपनी में 26.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 350 करोड़ रुपये का निवेश किया है और साथ ही समूह के स्थानीय ट्रस्ट के जरिए 4.6% और जोड़कर, प्रमोटरों की मौजूदा हिस्सेदारी 31% हो गई है। नए प्रमोटरों ने कंपनी में 4 नए निदेशकों को शामिल किया है और साथ ही कंपनी में फंड निवेश के जरिए 880 करोड़ के कर्ज को घटाकर सिर्फ 180 करोड़ कर दिया है। मार्क AB के कंपनी में सबसे बड़े शेयरहोल्डर बनने के बाद शेयरों में भी तेजी देखी गई है। हालांकि मार्क AB भारतीय बाजारों के लिए नया है, लेकिन उसके पास रूस, अल्जीरिया और कुवैत समेत दुनिया भर में EPC बिजनेस में निवेश और प्रबंधन का काफी अनुभव है। मध्य-पूर्व में EPC बिजनेस में इसका अनुभव समय पर प्रोजेक्ट एग्जिक्यूशन के लिए SEPC में विश्व स्तर पर स्वीकृत दिलाने में मदद करेगा। वॉटर सेगमेंट में SEPC मुख्य तौर से वॉटर, वेस्ट-वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन और वॉटर ट्रीटमेंट क्षेत्रों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है, जहां इसने विभिन्न राज्य वॉटर सप्लाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स के साथ-साथ कई विदेशी समेत भारतीय ग्राहकों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जिक्यूट किए हैं।

CRISIL ने अपनी जुलाई रेटिंग में कहा है कि "SEPC के स्टैंडअलोन रेवेन्यू में वित्तीय वर्ष 2023 में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो मुख्य तौर से तीसरी तिमाही से वॉटर सेगमेंट में बेहतर एग्जिक्यूशन के साथ-साथ रिसॉल्यूशन प्लान के सफलतापूर्वक लागू होने से हुआ है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये लो बेस पर थी, जिसमें ऑपरेशन्स में लिक्विडिटी और कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग जैसे मुद्दों से प्रभावित थी।"

भारत और मिडिल ईस्ट से मिल रहे नए और मौजूदा ऑर्डरों से शेयरों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

हालिया प्रोजेक्ट अपडेट

1. गया नगर निगम-बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का सफल उद्घाटन

2. पश्चिम बंगाल में SAIL-ISP-बर्नपुर परियोजना के लिए अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र की प्राप्ति।

3. केरल फीड्स लिमिटेड-केरल के 500 TDP पशु चारा संयंत्र के लिए प्रोविज़नल स्वीकृति प्रमाण पत्र की प्राप्ति

4. बसरा, इराक में कनेक्टेड पंपिंग स्टेशन और सड़क कार्यों के साथ प्राथमिक स्वच्छता, तूफान और ट्रंक सीवर प्रणाली के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण से संबंधित इंटिग्रेटेड अल किबला परियोजना का समापन।

5. कर्नाटक में हट्टी गोल्ड डीप शाफ्ट माइनिंग परियोजना का सफल संचालन

6. पोरूर, चेन्नई-तमिलनाडु के लिए एकीकृत भूमिगत सीवरेज योजना की शुरूआत।

