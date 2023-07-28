कैसे इस शेयर ने निवेशको को बनाया करोड़पति ! 20 साल में कंपनी ने दिया 24,000 फीसदी का रिटर्न

हर दिन हमें बाज़ार में आजकल कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कई कंपनी के शेयर ने ऐसे रिटर्न दिए है की जिसे निवेशक विश्वास ही नहीं कर पाते है। महज कुछ रूपए के शेयर ने कई निवेशको को करोड़पति बना दिया है, पर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है की कई कंपनी के अच्छे परिणाम के बावजूद भी निवेशको को निराशा ही हाथ लगती हैं। आज हम आपको ऐसे स्टॉक के बारे मे बताएँगे जिसने महज कुछ हज़ार रूपए से कैसे अपने निवेशको को करोड़पति बना दिया है। यह स्टॉक इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ है। जिसके शेयर में इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शेयर ने पिछल 20 सालों में लगभग 24,000 फीसदी का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 20 साल पहले इस शेयर में सिर्फ 42,000 का निवेश किया होता तो वह आज करोड़पति हो गया होता।

जिस शेयर की हम बात कर रहे है उस कंपनी का नाम Genus Power Infrastructures Ltd है। इस कंपनी ने सिर्फ YTD समय में ही निवेशकों के पैसे को दोगुना कर दिया है। यानी जनवरी से लेकर अब तक इस स्टॉक ने 110 फीसदी का रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा सीधे लगभग डबल हो गया है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर ने पिछले 3 सालों में 679 फीसदी से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। शुक्रवार को कंपनी का स्टॉक 3 बजकर 10 मिनट पर 178.50 रुपये के लेवल पर चल रहा है। कंपनी ने कहा कि उसने 26 जुलाई, 2023 को "जीनस मिजोरम एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड" नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी का गठन किया है, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आई है।

पिछले एक महीने में इस कंपनी का स्टॉक 55.37 फीसदी तक बढ़ गया है

पिछले एक महीने में इस कंपनी का स्टॉक 55.37 फीसदी तक बढ़ गया है। बता दें बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप 4703 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। जीनस पावर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 64.6 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है। जीनस पावर स्टॉक का एक साल का बीटा 1.3 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत अधिक अस्थिरता का संकेत देता है। स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है।

