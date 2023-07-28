Gautam Adani ने क्यों बदल दिया कंपनी का नाम, क्या है Adani Transmission का नया नाम ?

Gautam Adani ने सभी को चौकते हुए एक बड़ा फैसला करते हुए अपनी एक कंपनी का नाम बदल दिया है। Adani Transmission Ltd का नाम बदलकर Adani Energy Solution Ltd. कर दिया गया है। बीएसई को दी गई सूचना में बताया गया क‍ि कंपनी का नाम 27 जुलाई, 2023 से अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड किया गया है। इस बारे में कंपनी पंजीयक से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। कंपनी 14 राज्यों में उपस्थिति के साथ देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसम‍िशन की निजी कंपनी है।

दूसरी तरफ अडानी एंटरप्राइजेज की ब्रांच अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने बार्कलेज पीएलसी और डॉयचे बैंक से (39.4 करोड़ डॉलर) जुटाए है। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजार को बयान में बताया कि इस कोष का उपयोग कंपनी की एकीकृत सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई की कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज लि. सबसे बड़े एकीकृत हरित हाइड्रोजन कारोबारों में से एक का परिवेश तैयार कर रही है।