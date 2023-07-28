Semiconductor को लेकर Vedenta ने खेला बड़ा खेल, AMD भी करेगा 40 करोड़ डॉलर का निवेश, क्या बाज़ार में मचेगा तहलका ?

भारत में Semiconductor Plant को स्थापित करने के लिए कई दिग्गज कंपनी में होड़ मची हुई है। इसी बिच Vedenta के मुखिया Anil Agarwal ने बाज़ार को झटका देते हुए एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है की कंपनी को भारत में अपनी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए एक तकनीकी साझेदार मिल गया है और वह समझौता करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने Semicon India 2023 कार्यक्रम में बोलते हुए यह भी कहा कि वेदांता सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अग्रवाल ने भारत को एशिया का सेमीकॉन हब बनाने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi और गुजरात सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, भारत की सिलिकॉन वैली बनाने के लिए गुजरात सबसे सही जगह है।

अमेरिकी चिप निर्माता एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (AMD) ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले पांच वर्षों में भारत में लगभग 400 मिलियन डॉलर (40 करोड़ डॉलर) का निवेश करेगी। कंपनी बेंगलुरु के तकनीकी केंद्र में अपना सबसे बड़ा डिजाइन केंद्र बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में शुक्रवार से शुरू हुए वार्षिक सेमीकंडक्टर सम्मेलन में एएमडी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Mark Papermaster ने यह घोषणा की।

एएमडी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी Mark Papermaster

वेदांता ने इससे पहले ताइवान की Foxconn के साथ भारतीय बाजारों के लिए सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। हालांकि, फॉक्सकॉन ने 19.5 अरब डॉलर के सौदे से हाथ खींच लिए थे, जिससे कंपनी की चिप बनाने की योजना अधर में आ गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन और वेदांता ने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए पिछले साल एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

