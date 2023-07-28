Servotech Power अपर सर्किट पर, इन खबरों की वजह से है तेजी
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने 27 जुलाई, 2023 को टेकबेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। नई सब्सियडियरी कंपनी बैटरियों के विनिर्माण और व्यापार में लगेगी।
सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयरों में शुक्रवार को 5% का ऊपरी सर्किट लगा और यह 90.90 रुपये पर पहुंच गया था। इस घोषणा से पहले, कंपनी ने इस साल फरवरी में अपने इक्विटी शेयरों को 1:5 अनुपात में विभाजित किया था। फिर, 10 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों को 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। यह 2023 में कंपनी ने दोबारा स्टॉक Split किया है। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक करीब 1,300 फीसदी चढ़ा है, जबकि छह महीने में स्टॉक करीब 300 फीसदी चढ़ा है। 2023 में अब तक स्टॉक में लगभग 465 फीसदी की तेजी आई है। नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स देश में ईवी चार्जिंग समाधान, सौर उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों का एक अग्रणी निर्माता और वितरक है। यह ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है।