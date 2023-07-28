Servotech Power अपर सर्किट पर, इन खबरों की वजह से है तेजी

scorecardresearch
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने 27 जुलाई, 2023 को टेकबेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। नई सब्सियडियरी कंपनी बैटरियों के विनिर्माण और व्यापार में लगेगी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 28, 2023 12:47 IST
Servotech Power System के शेयरों में शुक्रवार को ऊपरी सर्किट लग गया क्योंकि इस मल्टीबैगर स्टॉक ने शुक्रवार, 28 जुलाई को एक नए आईएसआईएन नंबर के साथ एक्स-स्प्लिट का ऐलान किया था। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने 27 जुलाई, 2023 को Techbek Green Energy Private Limited नाम से एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। नई सब्सियडियरी कंपनी बैटरियों के विनिर्माण और व्यापार में लगेगी। कंपनी के इक्विटी शेयरों की तरलता बढ़ाने और शेयर बाजार में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी बोर्ड ने मई 2023 में स्टॉक विभाजन को मंजूरी दी थी।

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयरों में शुक्रवार को 5% का ऊपरी सर्किट लगा और यह 90.90 रुपये पर पहुंच गया था। इस घोषणा से पहले, कंपनी ने इस साल फरवरी में अपने इक्विटी शेयरों को 1:5 अनुपात में विभाजित किया था। फिर, 10 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों को 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। यह 2023 में कंपनी ने दोबारा स्टॉक Split किया है। सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के शेयरों ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक करीब 1,300 फीसदी चढ़ा है, जबकि छह महीने में स्टॉक करीब 300 फीसदी चढ़ा है। 2023 में अब तक स्टॉक में लगभग 465 फीसदी की तेजी आई है। नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स देश में ईवी चार्जिंग समाधान, सौर उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों का एक अग्रणी निर्माता और वितरक है। यह ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 28, 2023