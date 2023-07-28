GIFT NIFTY 22 अंक ऊपर, अमेरिकी बाज़ारों में प्रॉफिट बुकिंग, कैसे रहेगा आज का बाज़ार

कमजोर वैश्विक संकेतों को नजरअंदाज करते हुए घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार सुबह बढ़त के साथ खुल सकते हैं। बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले शुरुआती कारोबार में एशियाई शेयरों में गिरावट रही। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 13 दिन की तेजी का सिलसिला टूटने के साथ अमेरिकी शेयर निचले स्तर पर बंद हुए।

निफ्टी आउटलुक

निफ्टी को 61.82 प्रतिशत फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और दैनिक चार्ट पर गिरावट का अगला चरण शुरू हुआ। दैनिक और प्रति घंटा गति संकेतकों ने एक नकारात्मक क्रॉसओवर दिया है, जो एक 'बिक्री' संकेत है। बीएनपी पारिबा द्वारा शेयरखान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया ने कहा, मूल्य और गति दोनों संकेतक सुझाव दे रहे हैं कि अल्पावधि में कुछ कमजोरी हो सकती है।

उन्होंने कहा, "दैनिक बोलिंगर बैंड भी सिकुड़ रहे हैं, जो अल्पावधि में कंसोलिडेशन की ओर इशारा करता है। हम अपने Short term outlook को सकारात्मक से Sideways में बदलते हैं।

गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 22 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 19,786 पर कारोबार कर रहा था, जो शुक्रवार को घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट

मजबूत आर्थिक आंकड़ों के मुकाबले मांग संबंधी चिंताओं के कारण शुक्रवार को शुरुआती एशियाई कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 59 सेंट या 0.7 प्रतिशत गिरकर 0027 जीएमटी तक .65 प्रति बैरल पर आ गया, लेकिन साप्ताहिक 5 प्रतिशत वृद्धि की राह पर था। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 51 सेंट या 0.6 प्रतिशत गिरकर .58 प्रति बैरल पर आ गया।

डॉलर स्थिर, येन आगे बढ़ा

शुक्रवार को येन मजबूत हुआ क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि बैंक ऑफ जापान दिन के अंत में अपनी उपज वक्र नियंत्रण नीति में बदलाव कर सकता है, जबकि अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के उम्मीद से बेहतर रहने के बाद डॉलर में रातोंरात बढ़त कायम रही। अन्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर 0.059 प्रतिशत बढ़कर 101.74 पर पहुंच गया। जापानी येन 0.55 प्रतिशत तक मजबूत होकर 138.72 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जबकि एशियाई घंटों में शुक्रवार को एकल मुद्रा .09775 पर थोड़ा बदला गया था। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.12 प्रतिशत गिर गया

बीओजे समीक्षा से पहले एशियाई शेयरों में गिरावट

अमेरिकी शेयरों के कमजोर बंद होने के बाद एशियाई बाजार दबाव में थे। एशियाई शेयर पाँच महीने के उच्चतम स्तर से नीचे आ रहे थे क्योंकि बैंक ऑफ़ जापान ने दीर्घकालिक ब्याज दरों में वृद्धि की अनुमति देने का द्वार खोल दिया था। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.55 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 1.30 प्रतिशत गिरा; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.74 प्रतिशत गिरा; न्यूज़ीलैंड के डीजे में 0.32 प्रतिशत की गिरावट; चीन का शंघाई 0.25 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 1.06 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.26 प्रतिशत गिर गया।

Q1 परिणाम आज

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, मैरिको, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रुअरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, पीरामल एंटरप्राइजेज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एनएलसी इंडिया, अपार इंडस्ट्रीज, राइट्स, शैले होटल्स और रूट मोबाइल उन कंपनियों में शामिल हैं जो दिन के दौरान जून 2023 तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करेंगी।

एफपीआई ने 3,979 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई गुरुवार को घरेलू शेयरों में 3,979.44 करोड़ रुपये की बिकवाली की। हालाँकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 2,528.15 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध खरीदार बने।

डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे चढ़ा

यूएस फेड द्वारा अपेक्षित तर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाने के बाद विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की कमजोरी को देखते हुए गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की बढ़त के साथ 81.92 पर बंद हुआ। हालांकि, कमजोर घरेलू बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने तेज बढ़त पर रोक लगा दी।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ