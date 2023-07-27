'ये मोदी की गारंटी है', PM का इकोनॉमी पर बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए अपना खाका पेश करते हुए कहा कि भारत अब की तुलना में तेज विकास दर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा, "हमें अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है।"

advertisement

Also Read: भारत की ग्रोथ रेट पर IMF का बड़ा अनुमान

उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत निश्चित रूप से गरीबी मिटा सकता है, जिसमें 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कही गई है।अपने नौ साल के कार्यकाल के दौरान हवाई अड्डों की संख्या से लेकर रेलवे लाइन विद्युतीकरण और शहरी गैस के विस्तार तक के विकास के आंकड़े पेश करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तब भारत 10 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।

Also Read: Income Tax Return: क्या ITR फाइलिंग में आपसे भी होती है गलती ? कैसे पाएं इससे छुटकारा?

देश अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में पांचवें स्थान पर है।मोदी ने कहा कि जब 2014 में उनकी सरकार आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी और अब यह दुनिया में पांचवें स्थान पर है।उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

Also Read: IMF ने भारत को लेकर क्यों बदला अपना कैलकुलेशन ?

अगला आम चुनाव मई 2024 में होने वाला है।उन्होंने कन्वेंशन सेंटर सहित विकास परियोजनाओं को रोकने की कोशिश करने के लिए नकारात्मक सोच वाले लोगों की आलोचना की।

पीटीआई से इनपुट के साथ