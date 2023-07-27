'ये मोदी की गारंटी है', PM का इकोनॉमी पर बड़ा बयान

scorecardresearch
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा, "हमें अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2023 08:43 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए अपना खाका पेश करते हुए कहा कि भारत अब की तुलना में तेज विकास दर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा, "हमें अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है।"

उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत निश्चित रूप से गरीबी मिटा सकता है, जिसमें 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की बात कही गई है।अपने नौ साल के कार्यकाल के दौरान हवाई अड्डों की संख्या से लेकर रेलवे लाइन विद्युतीकरण और शहरी गैस के विस्तार तक के विकास के आंकड़े पेश करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तब भारत 10 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।

देश अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में पांचवें स्थान पर है।मोदी ने कहा कि जब 2014 में उनकी सरकार आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी और अब यह दुनिया में पांचवें स्थान पर है।उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

अगला आम चुनाव मई 2024 में होने वाला है।उन्होंने कन्वेंशन सेंटर सहित विकास परियोजनाओं को रोकने की कोशिश करने के लिए नकारात्मक सोच वाले लोगों की आलोचना की।

पीटीआई से इनपुट के साथ

