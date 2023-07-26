Income Tax Return: क्या ITR फाइलिंग में आपसे भी होती है गलती ? कैसे पाएं इससे छुटकारा?

करदाताओं को ऑनलाइन टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखे तो, तकनीकी समस्याएं, आयकर वेबसाइट की कार्यप्रणाली पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता, कुछ करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया मुश्किल लग सकती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आसान तरीके से आप आईटीआर की अपनी गलतियों से निजात पा सकते हैं।

1. JSON का उपयोग करें - यदि करदाता को ऑटो लॉगआउट/टाइमआउट सत्र के कारण अपना रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो आयकर पोर्टल पर प्रदान की गई JSON उपयोगिता का उपयोग करें।

2. वेबसाइटों पर योग्य पेशेवरों की मदद लें - करदाता रिटर्न दाखिल करने वाली वेबसाइटों का विकल्प चुन सकते हैं, जो करदाताओं को अपना रिटर्न नियम अनुसार दाखिल करने में सक्षम बनाती हैं। इसके अलावा, सबसे अच्छे विकल्पों में से एक टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए योग्य पेशेवरों की मदद लेना है, जिससे ऐसे रिटर्न में त्रुटियों की संभावना कम हो सकती है। किसी सीए को इस प्रक्रिया में इनवॉल्व करना आसान होता है।

3. हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें - करदाता रिटर्न दाखिल करने में किसी भी तकनीकी मामले में टैक्स हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं। आयकर रिटर्न या फॉर्म की ई-फाइलिंग, सूचना, सुधार, रिफंड और अन्य आयकर से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने वाले करदाता विशेष संपर्क नंबरों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सुबह 08 बजे से रात 08 बजे तक सोमवार से शुक्रवार, और सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक शनिवार को हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद ले सकते है । नंबर हैं 1800 103 0025, 1800 419 0025, +91-80-46122000, +91-80-61464700.

4. करदाता सहायता केंद्र- इनकम टैक्स विभाग करदाता सहायता केंद्र भी चलाता है जिसकी मदद आप ले सकते हैं।

उपरोक्त चीजों को करने के बाद आप अपने इनकम टैक्स की ज्यादातर त्रुटियों से आप छुटकारा पा सकते हैं।