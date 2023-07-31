scorecardresearch
SBFC फाइनेंस का आईपीओ 3 अगस्त को खुलेगा

SBFC फाइनेंस का आईपीओ 3 अगस्त को खुलेगा

कंपनी अर्पवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, अर्पवुड कैपिटल और आठ45 सर्विसेज सहित अपने प्रमोटर से 600 करोड़ रुपये के नए इश्यू साइज और 425 करोड़ रुपये तक के ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) के जरिए 1,025 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

Ankur Tyagi
Jul 31, 2023
SBFC फाइनेंस का आईपीओ गुरुवार यानि 3 अगस्त को सदस्यता के लिए खुलेगा। एनबीएफसी ने इसका प्राइस बैंड 54-57 रुपये तय किया है। निवेशक न्यूनतम 260 शेयरों और उसके गुणकों के लिए बोली लगा सकते हैं। यह इश्यू सोमवार (7 अगस्त) को समाप्त होगा।

 एसबीएफसी फाइनेंस एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है। यह सुरक्षित एमएसएमई ऋण और सोने के बदले ऋण के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। एनबीएफसी के प्राथमिक ग्राहक आधार में उद्यमी, छोटे व्यवसाय के मालिक, स्व-रोज़गार व्यक्ति और वेतनभोगी और कामकाजी वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं।

कंपनी अर्पवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, अर्पवुड कैपिटल और आठ45 सर्विसेज सहित अपने प्रमोटर से 600 करोड़ रुपये के नए इश्यू साइज और 425 करोड़ रुपये तक के ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) के जरिए 1,025 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।
कंपनी का एक व्यापक अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो 16 भारतीय राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 466 से अधिक जिलों में विस्तारित है। वर्तमान में उनकी 152 शाखाएँ हैं।

FY23 के लिए, SBFC फाइनेंस ने परिचालन से कुल राजस्व 740.03 करोड़ रुपये के साथ 149.74 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में 530.70 करोड़ रुपये के परिचालन राजस्व के साथ 64.52 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। इस दौरान इसका एयूएम 3,192.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,942.82 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी ने अपने पात्र कर्मचारी के लिए 10.25 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित किए हैं, जिन्हें प्रति शेयर 2 रुपये की छूट मिलेगी। 

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी इस इश्यू के प्रमुख प्रबंधक हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज को इश्यू के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के शेयर बुधवार, 16 अगस्त को लिस्टिंग की अस्थायी तारीख के साथ एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध किए जाएंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 31, 2023