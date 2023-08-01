अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स के शेयर फोकस में, ग्रुप जुटाएगा 15,000 करोड़

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयर मंगलवार की सुबह एक रिपोर्ट के बीच फोकस में रहेंगे, जिसमें कहा गया है कि अदाणी ग्रुप बॉन्ड मार्केट के जरिए कुल 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी समूह कथित तौर पर इस वित्तीय वर्ष में धन जुटाने की योजना बना रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि विचार-विमर्श अभी भी जारी है और कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ब्लूमबर्ग ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि अदाणी समूह अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की खरीद के वित्तपोषण के लिए 600 मिलियन डॉलर से 750 मिलियन डॉलर के बीच उधार लेने के लिए बार्कलेज पीएलसी, डॉयचे बैंक एजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी के साथ भी बातचीत कर रहा है। अलग से, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सौर मॉड्यूल परियोजना के लिए बार्कलेज और डॉयचे बैंक से बिजनेस लोन से 3,231 करोड़ रुपये जुटाए हैं।