अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स के शेयर फोकस में, ग्रुप जुटाएगा 15,000 करोड़

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की खरीद के वित्तपोषण के लिए 600 मिलियन डॉलर से 750 मिलियन डॉलर के बीच उधार लेने के लिए बार्कलेज पीएलसी, डॉयचे बैंक एजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी के साथ भी बातचीत कर रहा है

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2023 09:00 IST
अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड के शेयर मंगलवार की सुबह एक रिपोर्ट के बीच फोकस में रहेंगे, जिसमें कहा गया है कि अदाणी ग्रुप बॉन्ड मार्केट के जरिए कुल 15,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी समूह कथित तौर पर इस वित्तीय वर्ष में धन जुटाने की योजना बना रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि विचार-विमर्श अभी भी जारी है और कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ब्लूमबर्ग ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि अदाणी समूह अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की खरीद के वित्तपोषण के लिए 600 मिलियन डॉलर से 750 मिलियन डॉलर के बीच उधार लेने के लिए बार्कलेज पीएलसी, डॉयचे बैंक एजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी के साथ भी बातचीत कर रहा है। अलग से, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सौर मॉड्यूल परियोजना के लिए बार्कलेज और डॉयचे बैंक से बिजनेस लोन से 3,231 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 1, 2023