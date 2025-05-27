scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारOlectra Green Share Crash: ऑर्डर कैंसिल के बाद धड़ाम से गिरा ईवी स्टॉक, Multibagger स्टॉक में आई बड़ी गिरावट

Olectra Green Share Crash: ऑर्डर कैंसिल के बाद धड़ाम से गिरा ईवी स्टॉक, Multibagger स्टॉक में आई बड़ी गिरावट

Olectra Greentech Share Fall: आज स्टॉक मार्केट में ईवी बस बनाने वाली कंपनी Olectra Greentech के शेयर में बड़ी गिरावट आई। यह गिरावट की वजह हाल ही में हुआ ऑर्डर कैंसिल है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 27, 2025 14:06 IST
Exchanges BSE and NSE have sought clarification from Olectra regarding the e-bus order cancellation. (Representative image)
इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक (Olectra Greentech) इन दिनों मुश्किल में है। वजह ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। जैसे ही ये खबर आई, कंपनी के शेयर बाजार में धड़ाम हो गए।

मंगलवार को शेयर बाजार खुलते ही ओलेक्ट्रा का शेयर करीब 12% गिरकर ₹1160 के पास पहुंच गया। एक दिन पहले इसका दाम ₹1348 था। शेयर में गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट-कैप भी गिरकर ₹10,300 करोड़ रह गया है।

क्यों हुआ ऑर्डर कैंसिल?

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को महाराष्ट्र सरकार की बस सेवा (MSRTC) की ओर से 5,150 इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था। इस डील की कीमत करीब ₹10,000 करोड़ थी। कंपनी को ये बसें 2 साल के अंदर सरकार को देनी थीं। लेकिन समय पर एक भी बस नहीं पहुंची, इसलिए सरकार ने यह ऑर्डर कैंसिल करने का फैसला किया।

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि ओलेक्ट्रा को 22 मई तक 1000 बसें देनी थीं, लेकिन अब तक एक भी नहीं आई। ऐसे में सरकार को शक हो रहा है कि ये कंपनी आगे भी समय पर बसें नहीं दे पाएगी। 

यह ऑर्डर ओलेक्ट्रा के लिए बहुत खास था, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा ई-बस ऑर्डर माना जा रहा था। कंपनी को उम्मीद थी कि इससे उसका बिजनेस और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे। 

पहले बना था मल्टीबैगर स्टॉक

हालांकि इस समय ओलेक्ट्रा के शेयर गिरे हैं, लेकिन बीते 5 साल में इसने निवेशकों को बहुत फायदा दिया है। इसने 2,250% से ज्यादा रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें ₹1 लाख लगाए होते तो अब वो राशि ₹23 लाख से ज्यादा हो जाती।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
