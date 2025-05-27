Gold, Silver Price Today: सोने टूटा लेकिन चांदी का बढ़ा भाव! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : सोने की रिटेल कीमतों में आज जहां गिरावट देखने को मिली है तो वहीं दूसरी ओर चांदी की रिटेल कीमतों में आज उछाल आया है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो सोने और चांदी दोनों की फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.66% या 630 रुपये गिरकर 95307रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड 0.73 प्रतिशत या 711 रुपये गिरकर 97292 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

IBJA Gold Rates

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9581 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8776 रुपये है।

