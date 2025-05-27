Gold, Silver Price Today: सोने टूटा लेकिन चांदी का बढ़ा भाव! चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?
सोने की रिटेल कीमतों में आज जहां गिरावट देखने को मिली है तो वहीं दूसरी ओर चांदी की रिटेल कीमतों में आज उछाल आया है।
अगर वायदा कारोबार की बात करें तो सोने और चांदी दोनों की फ्यूचर ट्रेड की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:32 बजे तक सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.66% या 630 रुपये गिरकर 95307रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड 0.73 प्रतिशत या 711 रुपये गिरकर 97292 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
IBJA Gold Rates
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 9581 रुपये प्रति 1 ग्राम है तो वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 8776 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,651 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,657 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,500 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,803 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,699 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,655 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,665 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,200 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,812 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 97,675 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।