Dividend Stock: नौकरी डॉट कॉम (Naukri.com) की पेरेंट कंपनी Info Edge (India) Ltd ने आज मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए शेयरधारकों के लिए डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी ने साथ ही साथ डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा की है।

Info Edge Q4 FY25 Results

जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए कंपनी ने बताया कि उसका स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹255.1 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में ₹211 करोड़ रुपये था।

Info Edge Dividend

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने शेयरधारकों के लिए 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर के लिए 3.60 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा ये डिविडेंड 3 साल में सबसे कम है।

Info Edge Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई 2025 है।

Info Edge Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 2 सितंबर 2025 को या इसके बाद की जाएगी।

Info Edge Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले नवंबर 2024 और जुलाई 2024 में 12-12 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले कंपनी ने नवंबर 2023 में 10 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 9 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2022 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Info Edge Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:49 बजे तक बीएसई पर 2.12% या 31.30 रुपये गिरकर 1442 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.90% या 28 रुपये टूटकर 1,445.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Info Edge Bonus History

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक कंपनी ने जून 2012 और सितंबर 2010 में 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किया है।