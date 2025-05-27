scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार5% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचेंगे इंडिगो के प्रोमोटर राकेश गंगवाल? स्टॉक धड़ाम - Details

5% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचेंगे इंडिगो के प्रोमोटर राकेश गंगवाल? स्टॉक धड़ाम - Details

खबर है कि कंपनी के प्रोमोटर राकेश गंगवाल कथित तौर पर एयरलाइन में हिस्सेदारी कम करने की सोच रहे हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 27, 2025 11:53 IST

IndiGo Share Price: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन InterGlobe Aviation Ltd (IndiGo) के शेयर में आज 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। खबर है कि कंपनी के प्रोमोटर राकेश गंगवाल कथित तौर पर एयरलाइन में हिस्सेदारी कम करने की सोच रहे हैं। 

एनएसई पर शेयर 4.49 प्रतिशत गिरकर 5,230.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसमें सुबह 10.15 बजे तक शेयर में 13,789.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इंडिगो के शेयरों में अब तक 2025 में 18 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

IndiGo Block Deal

निफ्टी नेक्स्ट 50 में लिस्ट कंपनी के शेयरों में 5,175 रुपये के फ्लोर प्राइस पर 6,800 करोड़ रुपये से कुछ अधिक की ब्लॉक डील होने की उम्मीद थी जो सोमवार के बंद भाव से 4.5 प्रतिशत कम था। 

राकेश गंगवाल और चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट को बेचने वाले शेयरधारक बताया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, राकेश गंगवाल ने लगभग 1.36 बिलियन डॉलर के ब्लॉक डील के माध्यम से कम लागत वाली एयरलाइन में 5.7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची। रिपोर्ट में बताया गया कि शेयर 5,230.50 रुपये में बेचे गए।

मार्च तिमाही के अंत में गंगवाल परिवार के पास इंडिगो में 13.53 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इंडिगो वर्तमान में हर साल 100 मिलियन से अधिक यात्रियों को सर्विस देता है और अपने बेड़े में औसतन हर हफ्ते एक विमान जोड़ता है। 

हाल ही में आई थी रैली

इंडिगो के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली देखने को मिली थी। बीते 19 मई को ही स्टॉक ने अपना 52 Week High 5,665.65 रुपये को टच किया था। 

IndiGo Share Price Target

ब्रोकरेज Nuvama ने इस शेयर पर HOLD रेटिंग बनाते हुए इसका टारगेट प्राइस 5199 रुपये का दिया है। 
MOFSL ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस  6,375 रुपये का दिया है। 

IndiGo Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:46 बजे तक एनएसई पर 1.94% या 105 रुपये गिरकर 5,315 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.91% या 103.30 रुपये चढ़कर 5315 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
