Newsशेयर बाज़ारबड़ी भविष्यवाणी! JM Financial ने कहा 26.6% चढ़ेगा मान्यवर का शेयर - चेक करें टारगेट प्राइस

बड़ी भविष्यवाणी! JM Financial ने कहा 26.6% चढ़ेगा मान्यवर का शेयर - चेक करें टारगेट प्राइस

दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने आज अपने कवरेज की शुरुआत करते हुए अपनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले महीनों में स्टॉक में 26.6% की तेजी देखने को मिल सकती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 27, 2025 11:23 IST

Stock to BUY: मान्यवर (Manyavar) जैसे फ्लैगशिप ब्रांड के साथ मेन्स वेडिंग एंड सेलिब्रेशन कैटेगरी में FY24 में करीब 35% ब्रांडेड बाजार हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी Vedant Fashions Ltd के शेयर में आज करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। 

इस शेयर पर आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने आज अपने कवरेज की शुरुआत करते हुए अपनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले महीनों में स्टॉक में 26.6% की तेजी देखने को मिल सकती है। 

चलिए डिटेल में जानते हैं कि ब्रोकरेज ने इस कंपनी पर अपनी क्या राय दी है और इसका टारगेट प्राइस कितना रखा है। 

Vedant Fashions पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने कंपनी पर अपनी राय देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि वेदांत फैशन लिमिटेड (VFL) वित्त वर्ष 24 में पुरुषों के सेगमेंट में करीब 35% ब्रांडेड बाजार हिस्सेदारी के साथ शादी और उत्सव कैटेगरी में सबसे बड़ा प्लेयर है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने इस इंडस्ट्री में पूरी फैमली के लिए मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट, टारगेटेड मार्केटिंग, आईटी इनेबल्ड सप्लाई चेन और एसेट लाइट मॉडल के साथ यह हासिल किया है। 

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि पिछले कुछ साल में बढ़ते कंपीटिशन, खपत में कमी और महंगे किराए के कारण रेवेन्यू ग्रोथ प्रभावित हुआ है।

JM Financial ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि कंपनी की आगे की ग्रोथ महिलाओं के एथनिक वियर ब्रांड Mohey, प्रीमियम एथनिक वियर ब्रांड Twamev का विस्तार और मेन्स की बड़ी एथनिक वियर सेगमेंट को कैपचर करने के लिए ब्रांड Diwas के कारण आएगी। 

Vedant Fashions Share Price Target

ब्रोकरेज JM Financial ने अपने कवरेज की शुरुआत करते हुए BUY कॉल दिया है और कंपनी के शेयर का टारगेट प्राइस 930 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर अगले 12 महीनों में 26.6% चढ़ेगा। 

ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस का कैलकुलेशन स्टॉक के 26 मार्च के बंद भाव 735 रुपये के आधार पर किया है। 

Vedant Fashions Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:13 बजे तक बीएसई पर 3.53% या 26.05 रुपये की तेजी के साथ 763.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.27% या 24.15 रुपये चढ़कर 763.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 27, 2025