इस स्मॉलकैप डिफेंस स्टॉक को खरीदने की मची लूट, लगा अपर सर्किट! इजराइल से मिला है बड़ा ऑर्डर
इस डिफेंस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 17000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा है। शेयर में सोमवार को भी अपर सर्किट लगा था।
Defence Stock: मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच डिफेंस सेक्टर की इस स्मॉलकैप कंपनी के स्टॉक में आज एक बार फिर से 5% का अपर सर्किट लगा है। शेयर में सोमवार को भी अपर सर्किट लगा था।
जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है NIBE Ltd. इस डिफेंस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 17000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक आज अपने पिछले बंद भाव 1601.85 रुपये के मुकाबले 1681.90 रुपये पर खुला और 5% के अपर सर्किट के साथ अपने इंट्राडे हाई 1681.90 रुपये पर पहुंच गया।
आज शेयर में तेजी के पीछे की वजह कंपनी को हाल ही में इजराइल से मिले एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल बीते 24 मई को कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे इजरायल की एक टेक आधारित कंपनी से 17.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 150.62 करोड़ रुपये) का महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट परचेज ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद से ही स्टॉक में तेजी दर्ज की जा रही है।
इस ऑर्डर के तहत NIBE Ltd को 300 किलोमीटर तक की रेंज क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लांचरों की मैन्यूफैक्चरिंग और आपूर्ति करनी है, जो ग्लोबल बाजार के लिए पहली बार भारत में निर्मित एक एडवांस टेक्नोलॉजी है।
NIBE Share Price
कंपनी का स्टॉक आज बीएसई पर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 80.05 रुपये चढ़कर 1681.90 रुपये पर है तो वहीं एनएसई पर शेयर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 79.90 रुपये चढ़कर 1,679.60 रुपये पर है।
5 साल में 17000% से ज्यादा रिटर्न
इस डिफेंस स्टॉक ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 61 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 3348 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 17465 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।