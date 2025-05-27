Apollo Micro Systems share price: शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच आज डिफेंस सेक्टर की कंपनी स्मॉलकैप कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयरों में आज 12% से ज्यादा की ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है।

फिलहाल खबर लिखे जाने तक दोपहर 12:03 बजे तक एनएसई पर 10.89% या 15.11 रुपये की तेजी के साथ 153.92 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 10.84% या 15.05 रुपये चढ़कर 153.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

स्टॉक आज 140.05 रुपये के भाव पर खुला था और 12 प्रतिशत से अधिक चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 159.80 रुपये पर पहुंच गया है।

क्यों आई आज तेजी?

स्टॉक में आज तेजी की वजह हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:57 बजे तक कंपनी के 22,86,321 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

कल यानी 28 मई है बड़ा दिन

दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड मेंबर्स कल यानी बुधवार 28 मई को डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

Apollo Micro Systems Dividend

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले सितंबर 2024 में 0.050 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 0.025 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2022 में 0.25 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2021 में 0.25 रुयपे का डिविडेंड और सितंबर 2020 में 0.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Apollo Micro Systems Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू YoY 51% बढ़कर 562 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 372 करोड़ रुपये रहा। Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 81% बढ़कर 56 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान तिमाही में 31 करोड़ रुपये था।

जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का टैक्स से पहले प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% बढ़कर 22 करोड़ रुपये रहा।