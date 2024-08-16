ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक में 16% की तेजी, कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रवेश किया

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने रोडस्टर श्रृंखला के तीन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मॉडल - रोडस्टर प्रो, रोडस्टर और रोडस्टर एक्स का अनावरण किया है। इन मॉडलों की कीमतें क्रमशः ₹74,999, ₹1,04,999 और ₹1,99,999 से शुरू होती हैं।

शुक्रवार को कंपनी के इस बड़े ऐलान के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 16% की तेजी देखी गई। सुबह के कारोबार में शेयर प्रति ₹128.30 पर पहुंच गया।

ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और सीएमडी भाविष अग्रवाल ने इस नई पेशकश के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आज भारत के 2W बाजार में दो-तिहाई हिस्सा मोटरसाइकिलों का है और ओला के इस सेगमेंट में प्रवेश के साथ भारतीय 2W सेगमेंट में ईवी अपनेपन में और तेजी आएगी।"



ओला रोडस्टर की विशेषताएं



रोडस्टर एक्स मॉडल में 11 किलोवाट की पीक मोटर आउटपुट है, जो अपने सेगमेंट में सबसे तेज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसमें 2.5 किलोवाट-घंटा, 3.5 किलोवाट-घंटा और 4.5 किलोवाट-घंटा की बैटरी वेरिएंट मिलती हैं। रोडस्टर एक्स के टॉप वेरिएंट 0-40 किमी/घंटा की रफ्तार 2.8 सेकंड में पकड़ता है और अधिकतम रफ्तार 124 किमी/घंटा है, साथ ही 200 किमी का रेंज प्रदान करता है।

उच्च स्तर पर, रोडस्टर प्रो प्रदर्शन और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। इसमें 52 किलोवाट की पीक पावर आउटपुट और 105 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला मोटर है। इस मोटरसाइकिल के 16 किलोवाट-घंटा वेरिएंट 0-40 किमी/घंटा की रफ्तार 1.2 सेकंड में पकड़ता है, 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार 1.9 सेकंड में और अधिकतम रफ्तार 194 किमी/घंटा तक पहुंचता है।

भविश अग्रवाल ने कहा, "अगले साल की शुरुआत में हमारे वाहनों में अपने सेल्स को एकीकृत करने के साथ, हम भारत भर में व्यापक ईवी अपनेपन के लिए एक नया रास्ता तय करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।"

ओला इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो के सभी मॉडल अपनी एस1 स्कूटर श्रृंखला के लिए दी जाने वाली वारंटी के समान आठ साल की बैटरी वारंटी के साथ आएंगे।

इन मोटरसाइकिलों में उच्च सुरक्षा सुविधाएं जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS), एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली एंड स्टॉपी प्रिवेंशन शामिल हैं। इसके अलावा इनमें हॉट/कूल सीट, इन्फोटेनमेंट सुविधाएं और रेस मोड भी हैं।

ओला इलेक्ट्रिक के इस बड़े ऐलान के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखी गई। इससे कंपनी की मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रवेश की संभावनाओं पर भी प्रकाश पड़ा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनेपन को बढ़ावा देने में ओला इलेक्ट्रिक की अहम भूमिका रही है और अब मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रवेश के साथ कंपनी इस दिशा में और तेजी लाने की कोशिश करेगी।

