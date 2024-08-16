scorecardresearch
Ola "Roadster" ₹74 ,999 शुरुआती कीमत पर लॉन्च, रिवोल्ट RV400 से मुकाबला

BT बाज़ार डेस्क
Aug 16, 2024
Ola Electric ने 15 अगस्त भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक "Roadster" लॉन्च कर दी है

Ola Electric ने 15 अगस्त भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक "Roadster" लॉन्च कर दी है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने अपने एनुअल इवेंट 'संकल्प 2024' में बाइक के 3 मॉडल रोडस्टर, रोडस्टर X, रोडस्टर प्रो पेश किया। रोडस्टर और रोडस्टर X को तीन अलग-अलग बैटरी पैक और रोडस्टर प्रो को दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ उतारा गया है। यानी, तीनों मॉडल्स को अलग-अलग बैटरी पैक के साथ कुल 8 वैरिएंट में पेश किया है। रोडस्टर सीरीज के शुरुआती वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 74,999 रखी है, जो टॉप वैरिएंट रोडस्टर प्रो में 2.49 लाख रुपए तक जाती है। कंपनी का दावा है कि रोडस्टर प्रो के टॉप वैरिएंट में 579km की रेंज मिलेगी। कंपनी ने सभी बाइक्स की बुकिंग शुरू कर दी है और इनकी डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू करेगी। ये बाइक्स टॉर्क की क्रेटोस आर और रिवोल्ट RV400 को टक्कर देगी।

1. रोडस्टर X के तीन वैरिएंट, शुरुआती कीमत 74,999 

रोडस्टर एक्स एंट्री-लेवल सेगमेंट का हिस्सा है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए 11kW की पीक आउटपुट पावर वाली मोटर दी गई है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए रोडस्टर X में तीन बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। ये अपने सेगमेंट की सबसे तेज EV है। 4.5kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट 2.8 सेकेंड में 0-40km/hr की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 124km है और इसमें फुल चार्ज पर 200km की रेंज मिलेगी। कंपनी ने 2.5kWh और 3.5kWh बैटरी पैक वाली बाइक्स की रेंज की जानकारी नहीं दी है। रोडस्टर X में स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको राइडिंग मोड भी हैं। बाइक में ओला इलेक्ट्रिक ऐप कनेक्टिविटी के साथ 4.3 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है जो मूव OS5 से चलती है। ये डिस्प्ले मोटरसाइकिल को डिजिटल की लॉक/अनलॉक करने की सुविधा देता है। 

Also Read: Air India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आसमान में फैलाए पंख, 6 नई डेली फ्लाइट्स की शुरुआत

2. रोडस्टर के तीन वैरिएंट, शुरुआती कीमत 1.04 लाख 

रोडस्टर में परफॉर्मेंस के लिए 13kW की पीक आउटपुट पावर वाली मोटर दी गई है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए रोडस्टर में तीन बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। 6kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट 2 सेकेंड में 0-40km/hr की रफ्तार पकड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड 126km है और इसमें फुल चार्ज पर 248km की रेंज मिलेगी। कंपनी ने 3.5kWh और 4.5kWh बैटरी पैक वाली बाइक्स की रेंज की जानकारी नहीं दी है। रोडस्टर में हाइपर, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको राइडिंग मोड हैं। बाइक में ओला इलेक्ट्रिक ऐप कनेक्टिविटी के साथ 6.8 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है जो मूव OS5 से चलती है। बाइक में स्मार्ट फीचर्स जैसे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, क्रूज़ कंट्रोल, पार्टी मोड, टैम्पर अलर्ट के साथ-साथ कृत्रिम असिस्टेंट, स्मार्टवॉच ऐप, रोड ट्रिप प्लानर जैसे AI-पावर्ड फीचर्स भी मिलेंगे। 

3. रोडस्टर प्रो के दो वैरिएंट, शुरुआती कीमत 1.99 लाख 

रोडस्टर प्रो प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए 52kW की पीक आउटपुट पावर वाली मोटर दी गई है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए रोडस्टर प्रो में दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे। ये अपने सेगमेंट की सबसे तेज EV है। 16kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट 1.2 सेकेंड में 0-40kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 194kmph है और इसमें फुल चार्ज पर 579km की रेंज मिलेगी। कंपनी ने 8kWh बैटरी पैक वाली बाइक की रेंज की जानकारी नहीं दी है। रोडस्टर प्रो में ओला इलेक्ट्रिक ऐप कनेक्टिविटी के साथ 10 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है जो मूव OS5 से चलती है। ये डिस्प्ले मोटरसाइकिल को डिजिटल की लॉक/अनलॉक करने की सुविधा देता है। इसमें ADAS फीचर मिलेंगे जिसमें कोलिजन वॉर्निंग, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। इसके अलावा ऑटोमेटेड हीटिंग एंड कूलिंग, रेस मोड जैसे फीचर मिलेंगे। 

मूव OS 5 सॉफ्टवेयर, रिमूवेबल बैटरी पैक भी पेश किया 

इसके अलावा कंपनी ने अपडेटेड AI कृत्रिम, इलेक्ट्रिक स्कूटर का थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म, मूव OS 5 सॉफ्टवेयर, रिमूवेबल बैटरी पैक और थर्ड जनरेशन बैटरी पैक भी पेश किया।

Aug 16, 2024