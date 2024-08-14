Air India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आसमान में फैलाए पंख, 6 नई डेली फ्लाइट्स की शुरुआत

scorecardresearch
NewsकारोबारAir India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आसमान में फैलाए पंख, 6 नई डेली फ्लाइट्स की शुरुआत

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने घरेलू नेटवर्क को विस्तार देते हुए 6 नई डेली उड़ानों की शुरुआत की है। इस विस्तार में कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी-जयपुर के बीच नई सेवाएं शामिल की गई है, जो यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी बन सके।

New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2024 15:38 IST
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने घरेलू नेटवर्क को विस्तार देते हुए 6 नई डेली उड़ानों की शुरुआत की है। इस विस्तार में कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी-जयपुर के बीच नई सेवाएं शामिल की गई है, जो यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी बन सके। 

नई उड़ानों का विवरण

कोलकाता-वाराणसी-
कोलकाता से सुबह 7:40 बजे रवाना होकर यह फ्लाइट 9:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी की उड़ान सुबह 9:40 बजे वाराणसी से रवाना होकर 11:10 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

कोलकाता-गुवाहाटी-
दोपहर 12:10 बजे कोलकाता से रवाना होकर यह फ्लाइट 1:25 बजे गुवाहाटी में उतरेगी। वापसी की उड़ान 1:55 बजे गुवाहाटी से रवाना होकर शाम 4:35 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

चेन्नई-भुवनेश्वर-
नई दैनिक उड़ान जोड़ने से चेन्नई और भुवनेश्वर के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

चेन्नई-बागडोगरा-
चेन्नई से बागडोगरा के लिए नई फ्लाइट्स शुरू की गई हैं।

चेन्नई-तिरुवनंतपुरम-
तिरुवनंतपुरम के लिए पहले सप्ताह में दो उड़ानें थीं, अब इसे बढ़ाकर दैनिक सेवा में परिवर्तित किया गया है।

नेटवर्क का विस्तार

इन नई उड़ानों में से पांच मार्ग एयर इंडिया एक्सप्रेस के बढ़ते नेटवर्क के लिए नए हैं। विशेष रूप से, चेन्नई-तिरुवनंतपुरम मार्ग पर अतिरिक्त दैनिक सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे सप्ताह में कुल नौ उड़ानें होंगी, जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो टाटा समूह की इकाई है, अपने 82 विमानों के साथ 380 से अधिक दैनिक उड़ानें संचालित करती है, जिसमें 54 बोइंग 737 और 28 एयरबस ए320 विमान शामिल हैं। इस विस्तार के साथ, एयर इंडिया एक्सप्रेस का नेटवर्क और भी मजबूत होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सकेगा।

