टेक्नोलॉजीAI : WhatsApp पर AI चैटिंग और वॉइस फीचर्स

जल्द आने वाला है WhatsApp पर AI चैटिंग और वॉइस फीचर्स

WhatsApp ने हाल ही में अपने यूज़र्स को एक नया अनुभव देने के लिए Meta AI की शुरूवात करने वाला है। इस नई सुविधा से यूजर्स को Meta AI के साथ न केवल चैटिंग का ऑप्शन मिलेगा।

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2024 14:12 IST
WhatsApp पर AI चैटिंग और वॉइस फीचर्स
WhatsApp पर AI चैटिंग और वॉइस फीचर्स

WhatsApp ने हाल ही में अपने यूज़र्स को एक नया अनुभव देने के लिए Meta AI की शुरूवात करने वाला  है। इस नई सुविधा से यूजर्स को Meta AI के साथ न केवल चैटिंग का ऑप्शन मिलेगा, बल्कि वे बोलकर भी AI से बात कर सकते है। इसके साथ ही, आने वाले समय में Meta AI के लिए वॉइस ऑप्शंस का ऐक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा।

AI वॉइस के विकल्प

रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp का Meta AI टूल गूगल असिस्टेंट या सिरी की तरह काम करेगा, जिससे यूज़र्स केवल वॉयस कमांड्स के माध्यम से AI से बातचीत कर सकेंगे। विशेष रूप से, Meta AI वॉइस फीचर में यूजर्स को अलग-अलग वॉइस ऑप्शन दिये जाएंगे, जिसमें से वे अपनी पसंदीदा आवाज चुन सकते हैं।

फीचर की जानकारी

इस फीचर की जानकारी वॉट्सऐप अपडेट्स और फीचर्स पर ध्यान देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने साझा की है। बीटा वर्जन 2.24.17.16 में दिखाए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, Meta AI वॉइस के लिए यूजर्स को 10 विभिन्न आवाज़ों के विकल्प मिलेंगे। ये वॉइस विकल्प AI से बातचीत के साथ मज़ेदार अनुभव भी प्रदान कर सकते है।  

ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन का ऐक्सेस

नई सुविधा में टेक्स्ट को ऑडियो में ट्रांसक्राइब करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे यूजर्स AI द्वारा जनरेटेड टेक्स्ट को सुन सकते हैं। यह सुविधा वॉइस के माध्यम से टेक्स्ट की आसानी सुविधा प्रदान करेगी। फिलहाल, यह नया फीचर अपने प्रोसेस में है और इसके लॉन्च के बाद ही इसे WhatsApp ऐप में शामिल कर दिया जाएगा। इस नए ऐड-ऑन के साथ, WhatsApp यूज़र्स को एक बेहतर और इनोवेटिव चैटिंग अनुभव देने के साथ एक बड़ा कदम उठा रहा है।

