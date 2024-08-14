SIP Investment: 35 साल की उम्र पर SIP से करोड़पति बनने के लिए कितना निवेश करें?

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसSIP Investment: 35 साल की उम्र पर SIP से करोड़पति बनने के लिए कितना निवेश करें?

यदि आपकी उम्र 35 साल है और आप 60 साल की उम्र तक करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको प्रति माह 6000 रुपये की SIP शुरू करनी चाहिए। 25 साल तक निवेश करने पर, आपका कुल निवेश 18,00,000 रुपये होगा।

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2024 11:32 IST
35 साल की उम्र पर SIP से करोड़पति बने
35 साल की उम्र पर SIP से करोड़पति बने

यदि आपकी उम्र 35 साल है और आप 60 साल की उम्र तक करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको प्रति माह 6000 रुपये की SIP शुरू करनी चाहिए। 25 साल तक निवेश करने पर, आपका कुल निवेश 18,00,000 रुपये होगा, और 12 फीसदी वार्षिक रिटर्न पर, आपका फंड 1,13,85,811 रुपये तक बढ़ जाएगा। इससे आप सच में करोड़पति बन सकते है।

30 साल की उम्र पर SIP निवेश

यदि आपकी उम्र 30 साल है, तो प्रति माह 3000 रुपये की SIP से आप 1,05,89,741 रुपये का फंड बना सकते हैं। 30 साल तक निवेश करने पर, कुल निवेश 10,80,000 रुपये होगा।

25 साल की उम्र पर SIP निवेश

यदि आपकी उम्र 25 साल है, तो प्रति माह 2000 रुपये की SIP से आप 1,29,90,538 रुपये का फंड बना सकते हैं। 35 साल तक निवेश करने पर, कुल निवेश 8,40,000 रुपये होगा।(SIP) Systematic Investment Plan सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) एक ऐसी योजना है, जिसमें आप नियमित रूप से एक छोटी रकम निवेश कर सकते हैं। यह योजना आपको धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने में मदद करती है।

SIP के लाभ

SIP के माध्यम से म्‍यूचुअल फंड में निवेश करने से बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है। यह लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रभावी है और कम जोखिमपूर्ण माना जाता है। आज ही निवेश शुरू करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 14, 2024