Newsभारत नकली UPI App: इस साइबर धोखाधड़ी को पहचानें और बचें

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का इस्तेमाल आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही नकली UPI ऐप्स लोगों को खतरा में डाल सकता है ये नकली ऐप्स, जैसे कि GPay, PhonePe, और Paytm साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

Adarsh Garg
NEW DELHI,UPDATED: Aug 13, 2024 18:55 IST
UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का इस्तेमाल आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही नकली UPI ऐप्स लोगों को खतरा में डाल सकता है  ये नकली ऐप्स, जैसे कि GPay, PhonePe, और Paytm  साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि असली ऐप्स की तरह ही दिखते हैं खासकर ये छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, और मजदूरों को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। 
 
नकली UPI ऐप्स कैसे करते हैं धोखाधड़ी?

साइबर ठग नकली UPI ऐप्स का उपयोग करके QR कोड स्कैन करते हैं और फिर पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इन ऐप्स में साउंड नोटिफिकेशन भी शामिल होता है, जो असली UPI ऐप्स की तरह लगता है, जिससे दुकानदार या लोगों स्कैम में फस जाते है और स्कैम का शिकार हो जाते है। कई व्यापारी इस धोखाधड़ी का टेलीग्राम पर नकली UPI ऐप्स के लिंक बिक रहे हैं।

धोखाधड़ी का टेलीग्राम 

कई व्यापारी इस धोखाधड़ी का टेलीग्राम पर नकली UPI ऐप्स के लिंक बिक रहे हैं। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन नकली UPI ऐप्स के डाउनलोड लिंक मात्र 100 रुपये में बेचे जा रहे हैं, और कुछ नकली ऐप्स प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। यह छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो रोजमर्रा के लेन-देन के लिए UPI पर निर्भर रहते हैं। उन्हें हर बार पेमेंट की गहराई से जांच करना मुश्किल होता है, जिससे वे धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।

इस धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करें?

*सत्यापित स्रोतों से ऐप्स डाउनलोड करें- हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर से ही UPI ऐप्स डाउनलोड करें और किसी भी ऐप की वैधता की जांच करने से न चूकें।
*भुगतान की पुष्टि खुद करें- ग्राहक द्वारा दिखाए गए स्क्रीनशॉट या साउंड नोटिफिकेशन पर पूरी तरह भरोसा न करें। अपने UPI ऐप में लॉग इन करके सीधे भुगतान की पुष्टि करें।
*सतर्क रहें-  अगर कोई भी संदेहास्पद गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और उस ट्रांजेक्शन की जांच करें।
*साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करें- अगर आप धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या [cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।

ट्रांजेक्शन की पुष्टि जरुर करें

नकली UPI ऐप्स के जरिए हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। खुद को और अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के साथ- साथ ट्रांजेक्शन की पुष्टि जरुर करें, ताकि नकली ऐप्स के शिकार न बन पाऐ, और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।

 

Abhishek
Aug 13, 2024