भारी वॉल्यूम के बीच उछला ओला इलेक्ट्रिक का शेयर! एक्सपर्ट से जानिए आगे क्या करें - BUY, SELL or HOLD

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर दोपहर 1:05 बजे तक 1.97% या 0.80 रुपये चढ़कर 41.31 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.95% या 0.79 रुपये की तेजी के साथ 41.29 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 13:28 IST

Ola Electric Share Price: ईवी स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में आज 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। आज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर शुरुआती कारोबार में 6.15% चढ़कर ₹43 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचे, लेकिन बाद में इस तेजी में थोड़ी गिरावट आई। 

सम्बंधित ख़बरें

बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:43 बजे तक कंपनी के 1,32,08,543 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। कंपनी 22 अगस्त को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित करेगी।

टेक्निकली देखें तो स्टॉक के लिए ₹41-40 का जोन सपोर्ट और ₹44-46 का जोन रेजिस्टेंस माना जा रहा है।

रिलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने कहा कि चार्ट पर स्टॉक मजबूत नहीं दिख रहा है, निवेशकों को किसी भी तेजी पर एग्जिट पर विचार करना चाहिए। सपोर्ट ₹41 के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस ₹46 के पास है।

एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट (टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च) ओशो कृष्णन ने कहा कि ₹40 के आसपास लंबे समय तक कंसॉलिडेशन के बाद ओला इलेक्ट्रिक में मोमेंटम लौट रहा है। ₹44 के ऊपर बने रहने पर यह ₹48-50 तक जा सकता है, जबकि ₹40 नजदीकी सपोर्ट रहेगा।

Ola Electric Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। लेकिन पिछले 1 महीने में शेयर 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 2025 में अब तक यानी YTD आधार पर देखें तो शेयर 52 प्रतिशत से ज्यादा और 1 साल के आधार पर 62 प्रतिशत गिरा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
