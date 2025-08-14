FirstCry Share Price Target: बीते बुधवार 13 अगस्त को Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने Brainbees Solutions Ltd (FirstCry) पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए फर्स्टक्राई के शेयरों में 22.6% की तेजी की उम्मीद जताई है।

FirstCry का पहली तिमाही का वित्तीय प्रदर्शन कमजोर रहा जिसके कारण आज शेयर में 1% की गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इसके बावजूद ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर में 22 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आ सकती है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:02 बजे तक एनएसई पर 0.95% या 3.45 रुपये गिरकर 371.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.92% या 3.45 रुपये गिरकर 371.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

FirstCry पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का पहली तिमाही (Q1 FY26) का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। कंपनी के IMC (India Market Core) का GMV सिर्फ 9.7% बढ़ा, क्योंकि ऑफलाइन बिक्री धीमी रही और कुछ संचालन में रुकावटें आईं। इंटरनेशनल GMV में भी सिर्फ 3.3% की सालाना बढ़त देखी गई।

हालांकि, GlobalBees ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसके मुख्य ब्रांड्स की मदद से रेवेन्यू में 31.4% की तेज बढ़त दर्ज की गई।

कंपनी का कुल ग्रॉस मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट बढ़कर 38.5% हो गया, क्योंकि होम ब्रांड्स की हिस्सेदारी बढ़ी।

लेकिन फुलफिलमेंट खर्च ज्यादा होने (जैसे कि अंतिम डिलीवरी पर निवेश) की वजह से एडजस्टेड EBITDA मार्जिन में सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई और यह 5.0% रहा।

हालांकि इस तिमाही में डिस्क्रिसनरी खर्चों में कमी और ऑफलाइन बिक्री की कमजोरी का असर दिखा, लेकिन ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के मजबूत ब्रांड, होम ब्रांड्स की बढ़ती हिस्सेदारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मौजूदगी और स्टोर विस्तार की योजनाएं इसे आगे बेहतर ग्रोथ और मुनाफे की ओर ले जा सकती हैं।

FirstCry Share Price Target

जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर 'BUY' रेटिंग देते हुए जून 2026 के लिए इसका टारगेट प्राइस ₹460 तय किया है।