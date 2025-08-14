Power Grid Share Price: महारत्न पीएसयू कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Grid Corporation of India Ltd) के शेयरों में 27.8% की तेजी आने की संभावना है।

ब्रोकरेज फर्म Religare Broking ने आज अपने रिपोर्ट में पावर ग्रिड पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए इस पीएसयू स्टॉक में इतने बड़े अपसाइड की संभावना जताई है। हालांकि ब्रोकरेज ने इस शेयर पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से दांव लगाया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुबह 11:32 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.35% या 1 रुपये की तेजी के साथ 289.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.28% या 0.80 रुपये चढ़कर 289.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Power Grid पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत में बिजली की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता इस्तेमाल, रेलवे का बिजलीकरण, डेटा सेंटर्स की बढ़ोतरी और लगातार बढ़ती जीडीपी के कारण 2030 तक हर साल 8% से ज्यादा की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार 2030 तक 280 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने के लिए वित्त वर्ष 2025 से 2029 तक ₹3.0 से ₹3.2 लाख करोड़ खर्च करेगी।

PGCIL (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) वित्त वर्ष 2026 में ₹29,000 करोड़ खर्च और ₹23,000 से ₹25,000 करोड़ की पूंजी जुटाने का टारगेट लेकर चल रही है। यह खर्च 2028 तक बढ़कर ₹47,000 करोड़ हो सकता है।

बीते तीन सालों की धीमी ग्रोथ के बाद अब कंपनी की कमाई में 2025 से 2027 के बीच 13% की सालाना बढ़त आने का अनुमान है।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि पावर ग्रिड (PGCIL) की लंबी अवधि की ग्रोथ के पीछे मजबूत सरकारी नीतियों का सपोर्ट, साफ-सुथरी योजना और नई संभावनाओं वाले क्षेत्रों में विस्तार की रणनीति है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग को उम्मीद है कि कंपनी की रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफा (PAT) वित्त वर्ष 2025 से 2027 तक हर साल क्रमशः 13.2%, 13.6% और 14% की दर से बढ़ेंगे।

Power Grid Share Price Target

ब्रोकरेज ने Buy कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹369 रखा है, जो FY27 की बुक वैल्यू के 3 गुना पर आधारित है। ब्रोकरेज ने 289 रुपये को करंट मार्केट प्राइस मानते हुए 27.8% के अपसाइड की घोषणा की है।