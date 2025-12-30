scorecardresearch
सोमवार को बिकवाली के बाद आज 4% चढ़ी चांदी की कीमत! मोतीलाल ओसवाल ने बताया आगे क्या करें निवेशक

MCX पर चांदी मार्च फ्यूचर्स 9,514 रुपये या 4.24 फीसदी बढ़कर 2,33,999 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड करते दिखा। दिन के कारोबार में भाव 2,31,100 रुपये के निचले स्तर तक फिसला और 2,36,907 रुपये के ऊपरी स्तर तक पहुंचा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 30, 2025 11:19 IST

Silver Price Today: मंगलवार को चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। सोमवार की भारी गिरावट के बाद मार्च डिलीवरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स आज 4 फीसदी से ज्यादा चढ़ा।

यह उछाल ऐसे वक्त आया है, जब एक दिन पहले ही चांदी में जबरदस्त बिकवाली देखी गई थी। सोमवार को MCX सिल्वर मार्च फ्यूचर्स इंट्राडे में 21,511 रुपये प्रति किलो टूट गया था, जबकि उसी दिन भाव 2,54,174 रुपये प्रति किलो का नया ऑल-टाइम हाई भी छूआ था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्पॉट सिल्वर रिकॉर्ड 83.70 डॉलर से फिसल गया था। ICICI Direct के मुताबिक, मुनाफावसूली और भू-राजनीतिक तनाव कुछ कम होने से सोमवार को कीमतों में करीब 9 फीसदी की गिरावट आई, जबकि इस महीने चांदी लगभग 36 फीसदी चढ़ चुकी थी।

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि सोमवार की तेज गिरावट किसी बड़े ट्रेंड टूटने का संकेत नहीं था। यह गिरावट मुख्य रूप से मुनाफावसूली से आई। 26 दिसंबर को CME द्वारा मार्जिन बढ़ाने और पोजिशन लिमिट घटाने के ऐलान से मार्जिन कॉल आए और ज्यादा लीवरेज वाले डील तेजी से कटे। 

पोनमुडी ने यह भी कहा कि 2015, 2019 और 2020 में जहां घरेलू बाजार में चांदी का बेस प्राइस करीब 33,000 रुपये प्रति किलो था, वहीं आज बाजार पूरी तरह अलग है। ETF, डेरिवेटिव्स और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के चलते अब दिन-प्रतिदिन उतार-चढ़ाव ज्यादा है।

मेहता इक्विटीज के कमोडिटी वीपी राहुल कलंत्री ने कहा कि हालिया गिरावट तकनीकी वजहों से हुई। लॉन्ग पोजिशन ज्यादा खिंच गई थीं और CME के मार्जिन बढ़ाने से कई निवेशकों ने एक्सपोजर घटाया। छुट्टियों के चलते पतले कारोबार ने इंट्राडे मूव और तेज कर दिया। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि, अमेरिका-वेनेजुएला तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष से सुरक्षित निवेश की मांग निचले स्तरों पर सपोर्ट दे सकती है।

निवेशक क्या अपनाएं रणनीति?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी MOFSL ने कहा कि वह चांदी में ‘डिप पर खरीद’ की रणनीति पर कायम है। ब्रोकरेज के मुताबिक COMEX पर 75 डॉलर का शुरुआती लक्ष्य हासिल हो चुका है और अगला लक्ष्य 77 डॉलर है, जो घरेलू बाजार में करीब 2,46,000 रुपये प्रति किलो बैठता है।

MOFSL का कहना है कि 2025 लगातार पांचवां साल होगा जब फिजिकल सिल्वर में कमी रहेगी। वैश्विक स्तर पर घटते स्टॉक, ऊंचे लीज रेट और एशियाई बाजारों, खासकर Shanghai, की मजबूत मांग के चलते अब दाम तय करने में फिजिकल बाजार की भूमिका बढ़ रही है। LBMA और COMEX जैसे पेपर मार्केट्स पर दबाव साफ दिख रहा है।

