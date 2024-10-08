Upcoming IPO: जिसका था इंतजार, वो IPO आ गया

7 जुलाई को जमा किए थे कागज

NSDL ने 7 जुलाई, 2023 को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था, और यह प्योर OFS (बिक्री के लिए प्रस्ताव) होगा, जिसमें NSE और IDBI बैंक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं हालांकि, अगस्त 2023 में, SEBI ने DRHP को अगस्त में पोस्टपोन कर दिया था।

कितने शेयर ऑफर होंगे

अपने DRHP में डिपॉजिटरी ने कहा कि आईपीओ में उसके 6 शेयरधारक अपने कुल 57.3 मिलियन शेयर बेचेंगे। आईडीबीआई बैंक 22.2 मिलियन शेयर बेचेगा, जबकि एनएसई 18 मिलियन शेयर या डिपॉजिटरी में अपनी 9 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा।

क्या है तैयारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5.62 मिलियन शेयर बेचेगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) क्रमशः 4 मिलियन और 3.4 मिलियन शेयर बेचेंगे। आईपीओ में हिस्सा लेने वाला छठा शेयरधारक एचडीएफसी बैंक है।

कंपनी के बारे में

लिस्टेड होने के बाद, NSDL घरेलू शेयर बाजारों में लिस्टेड होने वाली दूसरी डिपॉजिटरी सेवा कंपनी बन जाएगी, जो 2017 में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के शानदार बाजार डेब्यू के बाद है।