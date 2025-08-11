scorecardresearch
आईपीओ प्राइस से 76% चढ़ा NSDL का शेयर! ब्रोकरेज ने दी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह - Details

सोमवार को यह 9.59% की छलांग के साथ बीएसई पर ₹1,425 के नए 52 Week High पर पहुंचा। इसका आईपीओ प्राइस ₹800 था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 11:04 IST

NSDL Share Price: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के शेयरों में सोमवार को लगातार चौथे सत्र भी जोरदार तेजी रही। 6 अगस्त को बाजार में डेब्यू करने के बाद से स्टॉक अब तक 75.51% उछल चुका है। सोमवार को यह 9.59% की छलांग के साथ बीएसई पर ₹1,425 के नए 52 Week High पर पहुंचा। इसका आईपीओ प्राइस ₹800 था।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:59 बजे तक बीएसई पर 7.91% या 102.80 रुपये चढ़कर 1403.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस तेजी के बीच कई विश्लेषकों ने शॉर्ट-टर्म या लिस्टिंग-गेन निवेशकों को प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, जबकि लंबी अवधि के निवेशकों को पोजिशन बनाए रखने की सिफारिश की गई है।

अनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि इमीडिएट सपोर्ट ₹1,350 पर है और रेजिस्टेंस ₹1,450 पर है। एक्सपर्ट ने कहा कि ₹1,450 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट से ₹1,500 तक की बढ़त का रास्ता खुलेगा। शॉर्ट-टर्म में यह ₹1,300-₹1,500 के दायरे में रह सकता है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा लॉक करना बेहतर रहेगा।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बाथिनी ने कहा कि स्टॉक फिलहाल मोमेंटम जोन में है। लंबी अवधि के निवेशक इसे होल्ड करें, लेकिन मीडियम या शॉर्ट-टर्म निवेशक कुछ मुनाफा बुक कर सकते हैं।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने शॉर्ट टर्म का टारगेट ₹1,450 बताया और ₹1,150 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी।

बोनांजा के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ड्रमिल विठलानी और सेबी-पंजीकृत एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन ने भी मौजूदा स्तरों पर आंशिक मुनाफा बुक करने की राय दी।

मजबूत फंडामेंटल्स और डिपॉजिटरी सर्विसेज में प्रमुख स्थान के कारण NSDL का आईपीओ जबरदस्त सफल रहा। यह इश्यू 41 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें QIB निवेशकों ने 104 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल ने 35 गुना और रिटेल निवेशकों ने 7.7 गुना बोली लगाई थी। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुले इस इश्यू से कंपनी ने ₹4,011.60 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
